Фестиваль сучасної хорової музики пройде в Ужгороді

З 15 по 18 червня в Ужгороді пройде ІХ Фестиваль сучасної хорової музики. Його заснували у 2001 році Народні артисти України Еміл Сокач і Йожеф Ермінь для популяризації хорового мистецтва.

Тож упродовж трьох вечорів — 15, 17 та 18 червня — ужгородці зможуть послухати кращі зразки сучасної української та європейської музики. Музика— глибока, світла й актуальна — відкриває нові горизонти

духовності у звуках нашого часу, — кажуть організатори.

У фестивалі беруть участь Йожеф Ермінь /фортепіано/ та Академічний симфонічний оркестр Закарпатської обласної філармонії (диригент Вікторія Свалявчик – Цанько), Національний ансамбль солістів “Київська камерата” (диригент Кері Лінн Вілсон /США – Канада, художній керівник – Богдана Півненко) та Академічний камерний хор “Кантус” (художній керівник Еміл Сокач).

Сучасна хорова музика

Художній керівник та диригент хору “Кантус” Еміл Сокач пояснив: на фестивалі лунатиме музика переважно сучасних українських композиторів, створена в період війни. Багато творів виконуватимуться на фестивалі вперше.

— Раніше такого поняття як сучасна музика чи сучасне не було, — каже він. — Воно завжди все було сучасним. Ми вже тепер можемо подивитися на ХХ століття, на ХІХ, на романтизм, на бароко, ренесанс чи середньовіччя. У нас вже є така ретроспектива, тому ми зараз говоримо про сучасну музику. Сучасна музика – це те, що відбувається зараз, те, що відбувається зараз з нами. Вона передає те, що зараз вібрує, резонує в емоційному, в ментальному плані. Тобто сучасна музика в цьому контексті має виражати той стан, в якому ми зараз живемо — у час війни, і кожна людина цей час приймає особливо і по-своєму. І от художники, композитори, письменники, всі митці намагаються свої почуття, свої відчуття того, що відбувається. Я думаю, що є таке поняття як музика на період війни, і всі ті події, трагедії, те, що відбувається зараз у нашому житті, лежить на серці митців, і вони це виражають кожен своєю мовою.

Музика передає трагедію, біль, але головне – це надія, присутня в музиці. Еміл Сокач каже: музика українських композиторів дуже багата, різноманітна, адже кожен композитор має свою мову. І її можна буде послухати на фестивалі — традиційну, таку, що більше “лягає на слух”.

Що буде в програмі фестивалю

В перший день фестивалю, 15 червня, ужгородців запрошують на концерт піаніста Йожефа Ерміня спільно з Симфонічним оркестром Закарпатської обласної філармонії. Вони виконають твори Маріса Равеля — одного з найвідоміших композиторів ХХ століття. Його музика — це поєднання витонченості, гармонії й глибокого емоційного звучання.

— Другий захід буде 17 червня, також у Великій залі філармонії, — розповів Varosh художній керівник хору “Кантус” Еміл Сокач. — До нас приїздить дуже відомий колектив — Національний оркестр солістів «Київська камерата», якою буде диригувати Кері Лінн Вілсон — канадійка українського походження, патріотка України, прилітає до нас спеціально для цього концерту з Америки та диригуватиме камератою.

Камерата виконає твори суто українських композиторів, в тому числі спільно з «Кантусом» виконають “Молитву” Валентина Сильвестрова. Третій концерт 18 червня хор “Кантус” виконає твори українських композиторів, в тому числі твір “Надія”, написаний Богданою Фроляк спеціально на замовлення хору.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Емілом Сокачем

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