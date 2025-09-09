Фестиваль органної музики: 4 концерти яскравих імпрез пройдуть в Ужгороді

З 10 до 25 вересня в Ужгороді пройде XIII Міжнародний фестиваль органної музики імені Наталії Висіч — чотири різножанрові концерти. Проводиться фестиваль у пам’ять про Наталю Висіч — Заслужену артистку України, одну з перших органісток Закарпаття, яка створила тут справжню органну школу. Вона завдяки своїй любові до улюбленої справи долучила Закарпаття до світової органної музичної культури, — пояснила Varosh Катерина Гажо, органістка, солістка Закарпатської обласної філармонії, учениця Наталі Дмитрівни.

— Фестиваль упродовж місяця — це можливість не просто почути орган у різних стилях і жанрах, а прожити цілу музичну історію, яка розгортається з концерту в концерт, — каже вона. — Орган – це інструмент, який ніколи не втрачає своєї сили. У ньому є щось над часове, щось, що звертається до глибинних почуттів людини. Так, музика Й.С. Баха звучить уже понад триста років, але його музика сьогодні хвилює не менше, ніж у XVII столітті. А сучасні композитори продовжують відкривати нові грані органу. Тому це живий, сучасний інструмент.

Що цікавого буде на фестивалі

Цього року двері в “органний всесвіт” відкриє концерт “Орган і оркестр”, де лунатимуть грандіозні твори з оркестром.

— Адже це завжди вибух емоцій і величі. Особливим штрихом цього концерту стануть твори сучасного українського композитора Олександра Гоноболіна, — розповідає органістка. — А ще він сам буде присутній у залі і це надзвичайно хвилююче для нас. Також присутність автора в залі завжди додає особливої атмосфери, оскільки музика звучить інакше, коли поряд її автор.

На відвідувачів чекають 4 концерти – виступи найкращих українських органістів та іменитих музикантів з Австрії, Угорщини, а також цікаві програми та неочікувані колаборації. У концертній програмі можна буде послухати класичні твори для органу, класичний сольний органний концерт – для тих, хто хоче почути “чистий голос” інструмента. Будуть також і оригінальні авторські обробки, твори європейських композиторів прозвучать у виконанні віртуозів органного мистецтва.

Буде і орган як жива музика до німого кіно – тут можна буде не лише слухати, а й усміхатися. А на завершення – орган із вокалом: від хоралу до опери. Бо, як кажуть, навіть орган іноді хоче “поспівати” разом із людським голосом.

— Для мене це дуже хвилююче – відкривати фестиваль, — каже Катерина Гажо. — І водночас це велика відповідальність, бо я добре пам’ятаю, як саме Наталія Дмитрівна довірила мені колись перший концерт цього фестивалю, програма якого мала назву “Карпатські фрески”. Завтра моя програма теж буде особливою. Разом з диригентом, Заслуженою артисткою України Вікторією Свалявчик-Цанько, ми хочемо, щоб цей вечір став святом музики, пам’яттю про Наталію Дмитрівну та подарунком для всіх, хто прийде до зали.

Після фестивалю, 28 вересня в Ужгороді відбудеться Перший відкритий конкурс юних органістів — ще одне свідчення того, що органна традиція має майбутнє.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото Закарпатської обласної філармонії

