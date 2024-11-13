Міжнародний фестиваль класичної та сучасної музики «Музичне сузір’я Закарпаття» почався сьогодні в Ужгороді. Проходить він уже 21 рік поспіль і цього року присвячений 30-річчю Закарпатської організації Національної спілки композиторів України.

Цього року, з огляду на ювілей, основою фестивальної програми стан е саме доробок закарпатських композиторів – Дезидерія Задора, Іштвана Мартона, Євгена Станковича, Василя Гайдука, Євгена Іршаї (Словаччина), Володимира Волонтира, Віктора Теличка, Віктора Янца, Романа Меденці (Угорщина).

“Фестиваль має багату історію та поважний список учасників, серед яких Герої України – Мирослав Скорик, Євген Станкович, Анатолій Авдієвський, Ніна Матвієнко, та ще низка провідних колективів і солістів із 13 країн, виступи яких охопили майже всі жанри – від вечора класичного балету до концерту електронної музики», — каже композитор, голова спілки Віктор Теличко.

Відкрили фестиваль Хорова школа хлопчиків та юнаків та актори театру ляльок “Бавка”. Продовжать програму концерти за участі Академічного камерного хору «Кантус», Академічного симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії, колективів та солістів Ужгородського музичного фахового коледжу імені Д.Є.Задора. Завершальним стане відеоконцерт «Василь Гайдук – композитор, педагог, музично-громадський діяч».

Усі заходи відбуватимуться в Ужгородському музичному фаховому коледжі імені Д.Є.Задора, тут їх можна відвідати безкоштовно, а концерти в Закарпатській обласній філармонії – за квитками із символічною вартістю. Дирекція філармонії посприяла в організації знижки, аби залучити до відвідання музичної події якомога більше слухачів, зокрема – студентів.

Триватиме “Музичне сузір’я Закарпаття” до 27 листопада.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: хор “Кантус”

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