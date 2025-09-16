Фестиваль “Монологи над Ужем” оголосив програму вистав в Ужгороді

З 17 по 21 вересня в Ужгороді пройде VI Міжнародний фестиваль моновистав “Монологи над Ужем” за участі провідних театрів України та Європи. Цього року на фестивалі покажуть 9 моновистав на двох головних локаціях: на малій сцені Закарпатського музично-драматичного театру та в Закарпатському академічному театрі ляльок “Бавка”, повідомили в Ужгородській міській раді.

Відкриє фестиваль вистава “За дверима” за п’єсою німецького автора Вольфганга Борхерта, який воював у Другій світовій війні й згодом описав свою історію повернення з полону. Загалом тематика моновистав тісно пов’язана з темою війни.

Під час фестивалю можна буде подивитися вистави у виконанні акторів із Донеччини, Києва, Львова, Берегова, Рівного, Хуста, а також із Польщі, Словаччини та онлайн — з Вірменії. Акторка Нора Балаян гратиме у виставі “Леді Макбет”. Подивися виставу можна буде 19 вересня о 15:00 у “Совиному гнізді”, сказав Varosh ідейний натхненник і директор фестивалю Михайло Носа.

Як і в попередні роки, перед виставами “Рух підтримки закарпатських військових” збиратиме кошти на дрони для війська.

Розклад вистав фестивалю “Монологи над Ужем”

17 вересня (середа)

“За дверима” – 17.00, театр “Бавка”. Квитки тут.

Глибока антивоєнна драма про біль, втрати та боротьбу за право бути почутим. Вистава розповідає про Бекмана – солдата, який повертається додому після Другої світової війни. Його переслідують спогади, провина і відчуження.

“Сьогодні за дверима. Завжди за дверима. І двері зачинені…”

“Чорний птах з білою відзнакою” – 19.00, Мала сцена. Квитки тут.

Ця вистава про життя та творчість видатного українського поета, правозахисника, борця за незалежність України Василя Стуса. Актор Петро Миронов отримав приз “Найкраща чоловіча роль” на Міжнародному театральному фестивалі “Відлуння”».

18 вересня (четвер)

Трагікомедія “Розмова про життя” – 17.00, театр “Бавка”. Квитки тут.

«Розмова про життя» – це зустріч, на яку ви не зможете запізнитися… і не зможете уникнути. Сьогодні Вона вирішила поговорити про життя. Ваше життя. Ви побачите світ очима тієї, хто завжди поруч, навіть коли ви цього не помічаєте. І, можливо, зрозумієте, що секрет криється не у фіналі, а в тому, як ми проживаємо кожну мить до нього.

“Доктор Лектор” – 19.00, Мала сцена. Квитки тут.

Це потужна історія про вчителя німецької мови, якому учні оголошують війну після трагічного випадку з одним з однокласників. Вистава торкається питань провини, відповідальності, зруйнованих ідеалів та глибоких людських переживань.

19 вересня (п’ятниця)

“Другу” – 17.00, Мала сцена.

Вистава-перформанс “Другу” – це поетично-музичне дійство, що є метафоричним криком і творчою медитацією, присвяченою захисникам України. Вона об’єднує поезію українських авторів 1920-30-х років та сучасні мотиви, щоб знайти відповіді на питання, що хвилюють українців.

“Очима клоуна” – 19.00, “Бавка”. Квитки тут.

Ганс Шнір клоун за фахом. Опинившись у дуже скрутному становищі, повертається до дому. Де йому потрібно зробити вибір між тим, щоб лишитися собою і продовжити боротьбу за свої переконання або піти на компроміс зі своєю совістю та почати жити «нормальним життям». Ця вистава зрештою не про Ганса, а про його оточення. Про те що таке норма. Вистава для тих хто не позбавлений самоіронії й не боїться ставити собі не зручні запитання.

20 вересня (субота)

“Третя молитва” – 20 вересня (субота), 19.00, “Бавка”.

Головна героїня — актриса, яка втратила коханого чоловіка. Вгамовуючи біль утрати, вона готує виставу в пам’ять про нього. Він мав сина від першого шлюбу й онука. Жінка занурюється у життя цих трьох чоловіків, розкриває їхні потаємні думки та душевні муки, немовби проводячи паралель між ними й трьома поколіннями українців, які намагаються відшукати власну ідентичність.

21 вересня (неділя)

“Перлина мого серця” (за мотивами п`єси Ш. Петефі “Витязь Янош”) – 16.00, Мала сцена. Квитки тут.

Монодрама створена за мотивами відомої п’єси Шандора Петефі «Витязь Янош» у постановці Аттіли Віднянського. Особливість вистави полягає в тому, що героїчна історія Яноша оживає через точку зору його коханої Ілушки у виконанні Аніти Пояк.

Фестиваль “Монологи над Ужем” проходять щороку з 2018 року (його не проводили тільки під час пандемії). За 6 років на фестивалі представили понад 30 вистав українських театрів та 12 вистав європейських колективів.

Засновники фестивалю та співорганізатори – Управління у справах культури, молоді та спорту УМР, за підтримки Департаменту культури Закарпатської ОДА. Співорганізатори – Закарпатський облмуздрамтеатр та Закарпатський обласний театр ляльок “Бавка”.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: архівне, “Монологи над Ужем”-2021

