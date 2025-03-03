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Фестиваль “Драма сьогодення” в Ужгороді визначив цьогорічних переможців

3 Березня 2025 83

Другий відкритий міжнародний театральний фестиваль актуальної драматургії «Драма сьогодення» завершився в Ужгороді.

Починаючи з 24 лютого закарпатський театральний глядач мав змогу переглянути 7 вистав від провідних театральних колективів. Також цьогоріч на фестиваль свою виставу «Камені в кишенях» привіз театр “Kontra” зі Словаччини.

Закривав фестиваль у неділю, 2 березня, Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв масштабною виставою «Річард ІІІ».

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Вистава завершального дня “Річард ІІІ”

«Ці 7 днів вкотре довели, що Ужгород – місто театральне, але до цього ще й фестивальне», – відзначив у день закриття один із членів журі, заслужений діяч мистецтв України, театрознавець, драматург Василь Неволов.

При цьому наголосив, що фестиваль, в основі якого є саме актуальна драма сьогодення, дав можливість познайомити театрального глядача з цілою низкою майстерних літературних творів у постановках професійних потужних театрів.

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Василь Неволов з колегією журі

Переможців фесту оголошував голова журі, заслужений артист України, директор обласного департаменту культури Євген Тищук. За його словами, при оцінюванні колегія журі додала кілька номінацій, які не були заявлені раніше.

За рішенням журі переможцями цьогорічного театрального фестивалю «Драма сьогодення» стали:

Номінація «Кращий драматичний твір» (додана номінація) – «Приборкання норовливого», вистава Національного театру ім. Марії Заньковецької за п’єсою Ярослава Стельмаха.

Номінація «Краще музично-пластичне вирішення вистави» – вистава «Барвінський. Право на особисте», Львівський академічний муніципальний театральний, художньо-дослідницький та освітній центр «Слово і голос».

Номінація «Краща сценографія» – вистава «Лавина» Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру.

Номінація «Кращий акторський дует» (додана) – Петер Чіжмар і Томаш Діро, вистава «Камені в кишенях» театру “Kontra”.

Номінація «Краща жіноча роль»: Жанна Добряк-Готв’янська за роль Едіт Береш, вистава «Зів’ялі квіти викидають» Франківського драмтеатру.

Номінація «Краща чоловіча роль»: Рудольф Дзуринець за роль Річарда ІІІ, вистава «Річард ІІІ» Закарпатського обласного музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв.

Номінація «Краще режисерське втілення»: вистава «Приборкання норовливого» Національного театру ім. Марії Заньковецької у постановці режисера Андрія Бакірова.

Номінація «Краща вистава»: вистава «Річард ІІІ» Закарпатського обласного музично-драматичного театру, режисер-постановник Михайло Фіщенко.

Подякою за участь відзначено Сумський національний театр ім. М.С.Щепкіна з виставою «Хлібне перемир’я».

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Завершення театрального фестивалю “Драма сьогодення”

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатський обласний музично-драматичний театр ім. братів Шерегіїв 

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