Федір Шандор презентує в Будапешті “Мілітарну хроніку Закарпаття”

На початку жовтня в рамках 30-го Будапештського міжнародного книжкового фестивалю відбудеться презентація книги “Мілітарна хроніка Закарпаття”.
Видання є результатом багаторічної роботи та вийшло друком цього року в ужгородському видавництві “РІК-У”.
У липні “Мілітарну хроніку Закарпаття” вже презентували в Ужгороді, зараз представлять міжнародній аудиторії.
Книга складається з 12 розділів і охоплює період від ІІ століття, коли з’явилися перші письмові згадки про воєнні події на теренах краю – і до сучасності. Про це у коментарі Varosh розповів один з упорядників видання — доктор філософських наук, професор кафедри соціології та соціальної роботи УжНУ, Надзвичайний і Повноважний посол України в Угорщині Федір Шандор.
За його словами, у книзі подано мілітарну хроніку Закарпаття, адже впродовж століть край неодноразово ставав ареною бойових дій та залишався у вирі історичних європейських подій.
“Книга є науково-популярною. Матеріал для неї збирався впродовж 10 років у різних архівах, упорядковувався й опрацьовувався. Вона, можливо, і не побачила би світ, якби не професор Мар’ян Токар, який став ідейним натхненником видання. Цією книгою ми хотіли показати, що Закарпаття не лишалося осторонь великих європейських воєнних подій”, – розповів Федір Шандор.
Як зазначено в анотації, загалом Закарпаття пережило понад 60 воєн і воєнних походів, руху озброєних загонів і армій на своїй території. А ще – в значній кількості інших мілітарних подій, які відбувалися за межами регіону, але в них брали участь тисячі закарпатців.
За словами Федора Шандора, наразі книга доступна лише українською мовою, проте вже зараз йдеться про її переклад угорською, аби поширювати й популяризувати видання Угорщині.
Серед упорядників видання: Федір Шандор – доктор філософських наук, професор кафедри соціології та соціальної роботи УжНУ, Надзвичайний і Повноважний посол України в Угорщині; Маріан Токар – доктор наук з державного управління, професор кафедри соціології та соціальної роботи УжНУ, директор НДІ політичної регіоналістики, старший науковий співробітник відділу історії та краєзнавства ЗОКМ ім. Т. Легоцького.
Книга адресована широкому читацькому колу – історикам, краєзнавцям, студентам, школярам і всім, хто цікавиться історією та мілітарними подіями Закарпаття.
Дату і час презентації в Будапешті організатори повідомлять пізніше.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото з презентації в Ужгороді, зі сторінки Закарпатського краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького у Фейсбук
