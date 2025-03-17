Евакуаційний потяг з Донеччини прибув на Закарпаття

Сьогодні у Мукачево прибув евакуаційний потяг з Донецької області.

Ним на Закарпаття з прифронтових громад прибули 12 дорослих та 19 дітей, які були змушені покинути свої домівки через війну, повідомляють у Закарпатській ОВА.

На залізничному вокзалі у Мукачеві вимушено переміщених українців зустрічали представники Закарпатської обладміністрації, психологи ДСНС, медики та волонтери громадської місії «Проліска», організацій Dorcas, NEEKA Ukraine, Червоного Хреста Закарпаття й інші.

Вони організували на вокзалі для новоприбулих на Закарпаття мешканців Донеччини гарячі напої та їжу. Також одразу по прибутті переселенці могли отримати психологічну й іншу допомогу.

По прибуттю переселенці вирушили до своїх нових домівок: більшість із них житиме у Берегові, одну ж із родин розмітили також у місці тимчасового проживання переселенців на базі Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю в Буштинській громаді на Тячівщині.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.