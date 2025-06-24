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Новини

Евакуаційний потяг Суми-Ужгород курсуватиме щотижня

24 Червня 2025 15

Відсьогодні, 24 червня починає курсувати безкоштовний евакуаційний рейс потяга № 45 за маршрутом Суми – Ужгород. Послуга доступна для жителів прикордонних громад Сумщини, — повідомив на своїй сторінці у фейсбуці голова Сумської ОВА Олег Григоров.

“Найближчі дати виїзду: 30 червня, 8, 14, 22 та 28 липня, — йдеться в дописі. — Потяг має зупинки на ключових станціях – від Києва до Закарпаття. Списки охочих формуються у транзитному центрі”.

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Зоряна Попович, Varosh
Фото ілюстративне

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# евакуація # новини Varosh # Суми # Укрзалізниця

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