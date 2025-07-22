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Етнофестиваль “Цвіт папороті” відбудеться у скансені в Ужгороді

22 Липня 2025 128

У прийдешні вихідні, 26-27 липня на території Закарпатського музею народної архітектури та побуту в Ужгороді відбудеться етнофестиваль «Цвіт Папороті».

Фестивальний майданчик об’єднає разом народні ремесла, музику, сучасне мистецтво, театральні дійства, смачну закарпатську кухню та матиме благодійну складову.

Впродовж двох днів гості фестивалю зможуть побачити виступи відомих гуртів та артистів, познайомитися з нематеріальною культурною спадщиною Закарпаття, взяти участь у майстер-класах, скуштувати автентичні страви та зробити добру справу.

Так, 10% від вартості квитків буде передано до фонду «Повернись живим». Також запланований благодійний аукціон на підтримку Сил оборони України.

Символічною частиною заходу стане відкриття мініскульптури «Цвіт папороті», яка символізуватиме пошук, віру та оновлення, і залишиться на території скансену як згадка про подію.

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26-27 липня – етнофестиваль “Цвіт папороті” в Ужгороді

Програма фестивалю

26 липня (1 день). Звук Карпат. Сила традиції. Відлуння майбутнього

27 липня (2 день). Живе мистецтво. Сучасна традиція. Радість бути разом

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Також на території фестивалю проходитиме ярмарок локальних ремесел та культурних традицій від 7 територіальних громад, включно з лозоплетінням, ткацтвом, казкарством, традиційною гастрономією тощо.

Гості зможуть взяти участь у майстерках з гончарства, малювання, виготовлення ляльки-мотанки.

На фестивальному майданчику діятимуть фуд-корти з традиційною та авторською закарпатською кухнею.

Передбачені родинний простір для дітей та батьків, Insta-зони, виставка-інсталяція.

Квитки на захід вже доступні для продажу. Придбати їх можна за посиланням.

Частина коштів буде спрямована на підтримку Сил оборони України.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: ФБ-сторінка Ужгородського скансену, свято “Етнічна палітра Закарпаття”

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