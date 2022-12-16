Екстренні аварійні відключення світла через обстріли вводять по всій країні

Через масований ракетний обстріл по всій території країни вводять екстренні аварійні відключення світла. Про це в Телеграм-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимачсових перепадів подачі водо/теплопостачання. ДСНС, електрики і всі служби працюють на місцях попадань», — зазначив він.

В разі необхідності, з його слів, можна користуватися Пунктами незламності, які розгорнуті по всій країні.

Водночас “Закарпаттяобленерго” повідомило, що під час повітряної тривоги не можуть проводити перемикання: “Це може призводити до відтермінування часу включення/відключення та зміщення графіків Стабілізаційних погодинних включень/відключень електроенергії”.

Varosh спільно з агенцією Stroom Digital запустив онлайн-карту Ужгорода, де можна знайти заклади з генераторами: кафе, аптеки, заправки, а також промарковані пункти незламності. Перелік пунктів незламності на Закарпатті можна також знайти тут.

Varosh

Фото: Київщина 24/7

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