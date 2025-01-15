Закарпатський музично-драматичний театр ім.братів Шерегіїв запроваджує нову атракцію: екскурсії «За лаштунки заради ЗСУ». Ужгородців запрошують на ексклюзивну екскурсію театром і розкажуть про всі таємниці закулісся. Усі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних Сил України, а саме на збори, які проводять Андрій Любка та Лариса Ковач.

— По суті, ніхто ніколи з попередніх наших керівників не звертав увагу на ті господарські служби, на роботу тих працівників, які по суті забезпечують роботу всього театрального механізму, — розповів Varosh директор-художній керівник театру Рудольф Дзуринець. — Всі зазвичай звертають увагу на обличчя театру, на акторів. Але їхній костюм, декорації та реквізит не з’являються нізвідки, це робота невидимих загалу цехів театру. Тому я вирішив писати пости-подяки цим людям у Фейсбуці і вчора під подякою бутафорському цеху читачі написали, що було б цікаво подивитися на їхню роботу.

Учасникам екскурсії покажуть, як побудований театр, як крутиться на сцені поворотне коло, як працює Бутафорський цех, де народжуються унікальні театральні реквізити; Реквізиторський цех, де створюються та зберігаються предмети, що оживають на сцені. Заглянуть у гримерно-пастижерний цех, де перуки, бороди та грим перетворюють акторів на їхніх героїв; у столярний цех, де майстри виготовляють декорації будь-якої складності; слюсарний цех, де створюються технічні механізми для вистав; машинно-декоративний цех, що відповідає за створення масштабних конструкцій. Буде подорож сценами, де народжується магія вистав та можна буде відвідати гримерки, де актори перевтілюються в своїх героїв.

Такі екскурсії проводять небагато театрів і кошти за них, зі слів Рудольфа Дзуринця, ідуть безпосередньо в театр. Оскільки театр постійно збирає кошти на ЗСУ, то він подумав скеровувати кошти за ці екскурсії волонтерам Андрію Любці та Ларисі Ковач. Під повідомленням про цю ініціативу вже назбиралося три групи охочих дізнатися, як працює театр.

Що чекає на відвідувачів

— Це будуть незвичайні екскурсії: зі смаколиками, розіграшем річного абонемента на вистави, вікторини та ще багато іншого, — каже директор театру. — Ми плануємо проводити такі екскурсії раз на тиждень, ми вже домовилися з нашими цехами, режисерами про те, що режисери і актори зможуть розповідати цікаві історії театрального життя. Крім того, екскурсанти зможуть, за бажанням та дозволом режисера, взяти участь у репетиціях. Тобто ми відкриваємо повністю двері театру, щоб глядачі могли бачити не лише готову виставу, а й те що досі було приховане від загалу.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатського академічного музично-драматичного театру

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