Артпростір “Ліс” презентував колекцію картин зі світлинами Ужгорода

Гості й мешканці Ужгорода відтепер мають нагоду придбати у подарунок чи на пам’ять унікальні дерев’яні картини із краєвидами міста.
Лімітована серія – перші 5 картин, відтворені зі світлин ужгородського фотографа Сергія Денисенка – з’явилися у продажі в Артпросторі “Ліс”.
Картини створила тернопільська майстриня, яка працює в особливій техніці перенесення фотографій на деревину.
“Я весь час шукаю якісь оригінальні ідеї, як цікаво і небанально розповідати про Ужгород, зокрема, через сувеніри або подарунки, які будуть виконані з душею, руками майстра”, – розповіла у коментарі Varosh засновниця артпростору Юлія Дуб.
Каже: ідея створення картин виникла після її візиту до подруги в Тернополі Зоряни, яка виготовляє подібні картини для Києва. Побачивши роботи, Юлія попросила майстриню “тестово” зробити також подібні дерев’яні зображення й для Ужгорода. Майстриня погодилася, й відтак процес запустився у “пришвидшеному” темпі – з тим, аби встигнути до Дня Ужгорода, який містяни святкуватимуть уже у прийдешні вихідні.
Для першої серії картин використали фотографії ужгородського фотографа Сергія Денисенка, який надав свої роботи для перенесення зображень на деревину.
“Сергій надав мені на вибір цілий альбом авторських світлин. З них разом із майстринею ми обрали 5: хотіли, аби це були не лише впізнавані локації, але й світлини, які передають дух міста, його настрій”, – каже Юлія Дуб.
Серед перших робіт – зображення кафедрального собору, вулиця Капітульна, панорамні краєвиди міста, а також зимова світлина з річкою Уж, лебедями та котиком.
Картини вже доступні для придбання в Артпросторі “Ліс”. Вартість одного виробу становить 650 грн. Крім того, каже Юлія, за бажання тут можна замовити індивідуальні роботи з власними фотографіями та у кількох форматах.
*Ця публікація не є рекламною. Наше медіа не отримувало фінансової винагороди за її створення чи розміщення. Ми поділяємо інтерес до цієї теми та публікуємо матеріал виключно в рамках партнерських відносин, що базуються на спільних цінностях і прагненні висвітлювати важливі суспільні питання.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото надалі Юлією Дуб
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.