Артпростір “Ліс” презентував колекцію картин зі світлинами Ужгорода

Гості й мешканці Ужгорода відтепер мають нагоду придбати у подарунок чи на пам’ять унікальні дерев’яні картини із краєвидами міста.

Лімітована серія – перші 5 картин, відтворені зі світлин ужгородського фотографа Сергія Денисенка – з’явилися у продажі в Артпросторі “Ліс”.

Картини створила тернопільська майстриня, яка працює в особливій техніці перенесення фотографій на деревину.

“Я весь час шукаю якісь оригінальні ідеї, як цікаво і небанально розповідати про Ужгород, зокрема, через сувеніри або подарунки, які будуть виконані з душею, руками майстра”, – розповіла у коментарі Varosh засновниця артпростору Юлія Дуб.

Каже: ідея створення картин виникла після її візиту до подруги в Тернополі Зоряни, яка виготовляє подібні картини для Києва. Побачивши роботи, Юлія попросила майстриню “тестово” зробити також подібні дерев’яні зображення й для Ужгорода. Майстриня погодилася, й відтак процес запустився у “пришвидшеному” темпі – з тим, аби встигнути до Дня Ужгорода, який містяни святкуватимуть уже у прийдешні вихідні.

Картини зі світлин: дух міста та його настрій

Для першої серії картин використали фотографії ужгородського фотографа Сергія Денисенка, який надав свої роботи для перенесення зображень на деревину.

“Сергій надав мені на вибір цілий альбом авторських світлин. З них разом із майстринею ми обрали 5: хотіли, аби це були не лише впізнавані локації, але й світлини, які передають дух міста, його настрій”, – каже Юлія Дуб.

Серед перших робіт – зображення кафедрального собору, вулиця Капітульна, панорамні краєвиди міста, а також зимова світлина з річкою Уж, лебедями та котиком.

Картини вже доступні для придбання в Артпросторі “Ліс”. Вартість одного виробу становить 650 грн. Крім того, каже Юлія, за бажання тут можна замовити індивідуальні роботи з власними фотографіями та у кількох форматах.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надалі Юлією Дуб

