Ексголові Мукачівської РДА Сергію Гайдаю повідомили про підозру у корупції 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру в корупції при закупівлі БпЛА та засобів РЕБ колишньому голові Луганської обласної державної адміністрації. Про це написали на Facebook-сторінці САП.

За інформацією власних джерел Суспільного, ідеться про Сергія Гайдая, колишнього голову Луганської ОДА та Мукачівської районної адміністрації.

Що передувало?

2 серпня НАБУ та САП, заявили, що викрили корупційну схему на закупівлі дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Затримали 4 осіб.

— Суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за завідомо завищеними цінами — до 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди, — йдеться у повідомленні.

Суспільне повідомило, що серед затриманих — колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, який зараз є головою Мукачівської РДА та чинний народний депутат від «Слуги народу» Олексій Кузнєцов з Луганщини. Членство Кузнєцова у фракції «Слуга народу» призупинили на час розслідування, повідомив її очільник Арахамія.

2 серпня Уряд направив Президенту проєкт розпорядження про звільнення Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації. Того ж вечора Президент України Володимир Зеленський підписав відповідне розпорядження.

Хто такий Сергій Гайдай?

Сергій Гайдай, уродженець Сєвєродонецька на Луганщині, має значний досвід на державній службі. У 2015–2018 роках очолював Мукачівську районну адміністрацію на Закарпатті.

З 25 жовтня 2019 року до 15 березня 2023 року Гайдай був головою Луганської обласної державної (військової) адміністрації. Після звільнення з посади очільника Луганщини у березні 2023 року, Сергій Гайдай 15 березня 2024 року знову був призначений головою Мукачівської районної державної адміністрації.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Офіс Президента

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