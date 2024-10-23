Екс-голову МСЕК на Закарпатті викрили на оформленні несправжньої інвалідності для призовників – СБУ

Служба безпеки України викрила діяльність 8 організованих злочинних угруповань, до яких входили представники МСЕК у різних регіонах України.

Про таке заявив голова СБУ Василь Малюк за підсумками засідання РНБО.

Зокрема, за повідомленням Служби безпеки, на Закарпатті викрито голову обласної МСЕК і трьох його спільників, які за різні суми хабарів оформлювали інвалідність для чоловіків призовного віку з метою зняття їх із військового обліку.

«Перевіряється причетність голови обласної МСЕК до функціонування злочинної схеми», – повідомляє СБУ.

Повідомлення про викриття голови обласної медично-соціальної експертної комісії (МСЕК) на Закарпатті Юрія Веклинця з’явилося на офіційній сторінці СБУ напередодні, 22 жовтня. Тоді як днем раніше Юрій Веклинець написав заяву на звільнення із займаної посади.

«Він подав заяву на звільнення за власним бажанням, і був звільнений за згодою сторін. Відповідне розпорядження голова Закарпатської обласної ради підписав 21 жовтня. Надалі за процедурою має бути призначений виконуючий обов’язки, а відтак за призначення його вже керівником мала б голосувати обласна рада. Однак з огляду на анонсовану реформу і ліквідацію МСЕК, навряд в такому голосуванні буде потреба», – сказав Андрій Шекета.

Юрій Веклинець обіймав посаду голови обласної МСЕК впродовж кількох років. За словами Андрія Шекети, обласна рада голосувала за його призначення спершу у 2018 році, а відтак – у 2022-му.

Що було раніше

4 жовтня ДБР викрило на Хмельниччині очільницю обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) Тетяну Крупу, а також її сина Олександра Крупу, голову обласного Пенсійного фонду на незаконному збагаченні на мільйони доларів.

Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки та скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницьким МСЕК.

Тим часом стало відомо що правоохоронні органи Хмельниччини знали про масштабну корупційну схему, до якої були безпосередньо причетні: так, 49 прокурорів, серед яких і обласний прокурор Олексій Олійник, у такий спосіб й самі оформили інвалідність.

17 жовтня Олексія Олійника було звільнено з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.

22 жовтня подав у відставку Генеральний прокурор України Андрій Костін.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО, яке передбачає перевірку рішень МСЕК, реформування системи медико-соціальної експертизи та ліквідацію МСЕК із 31 грудня 2024 року.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото ілюстративне

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