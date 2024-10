Екостартап закарпатця Валентина Фречки Releaf PAPER & BAGS підписав угоду з Uber Eats на заході Uber Go Get Zero в Лондоні. Відтепер ресторани Парижу доставлятимуть їжу замовникам у паперових пакетах, створених з опалого листя. Про це Releaf PAPER & BAGS повідомили на своїй сторінці у Фейсбуці.

Ця співпраця є частиною глобального руху Uber до нульових викидів. Releaf Paper планує надати свої продукти через Uber Eats, допомагаючи зменшити вплив на довкілля.

“Мета Uber з нульовими викидами на 2040 рік амбітна, але досяжна завдяки інноваційним партнерствам, як наше. Paris Innovation Pilot — це лише перший крок у допомозі ресторанам прийняти стійке пакування, і ми раді, що Releaf Paper знаходиться на передовій цього руху”, — пишуть на сторінці екоініціативи.

Нагадаємо, у грудні 2022-го команда Releaf Paper отримала ґрант у €2,5 млн на будівництво фабрики. Екостартап Валентина Фрчки Releaf Paper став переможцем програми EIC Accelerator 2022 від Єврокомісії.

Vaosh телефонував у компанію, щоб отримати детальніший коментар по партнерству з Uber, однак на дзвінки ніхто не відповідав.

Якщо вам подобається те, що робить команда Varosh — підтримай нас донатом тут.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Releaf PAPER & BAGS

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.