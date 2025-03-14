“Екопікнік” на березі Вільшанського водосховища анонсувала ГО “Chysto.de?!”

Перший цього року і 25-тий за загальним рахунком “Екопікнік” оголосила ГО “Chysto.de?!”. Призначили очищення від сміття заказника “Берег Закарпатського Моря” на 22-23 березня — в день весняного рівнодення.

Екопікнік “Весняний сонцеворот” пройде під гаслом “Збережи своє вміння проростати глибоким корінням”: “З прадавніх часів весну зустрічали за сонцем. Вважалося, що саме в день весняного рівнодення розпочинається новий рік оновлення природи та людини”, — кажуть в Чисто.де.

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Крім очищення від сміття берегів Закарпатського Моря ековолонтери планують сортування відходів, дослідження природи ландшафтного заказника, спілкування, екоігри, прогулянку в гори, за умови, якщо зійде сніг.

Учасників просять обов’язково зареєструватися. “Щоб і надалі творити якісні зміни, ми вимушено підіймаємо вартість реєстраційного внеску, — кажуть в ГО. — Твій благодійний внесок допоможе нашій організації продовжити свою діяльність із захисту та збереження довкілля або залишити «підвішений квиток» для того, хто наразі не в змозі його сплатити”.

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Про Екопікніки від Chysto.de?!

Прибирання берегів Вільшанського водосховища почали ще у 2020 .році подружжя Романа та Олени Жук. Вони об’єднали ековолонтерів і відтоді щокілька місяців команда екоактивісти прибирають від сміття Вільшанське водосховище. Збирають його тут, бо в цьому місці стікаються річки з вищих сіл і разом з ними купа сміття, яке люди свідомо викидають на берег.

Водночас із прибиранням спілкуються та навчають сортувати відходи жителів високогірних громад на березі Закарпатського моря — Тереблянської ГЕС.

“Місяць експериментального сортування”. Як у трьох громадах Закарпаття вчились сортувати відходи

За цей час волонтери врятували локацію Вільшанського водосховища від забудови та відстояли створення ландшафтного заказника на цій неймовірної краси місцевості.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Chysto.de?!

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