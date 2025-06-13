Екоострівець з дитячим майданчиком “Еколенд” відкриють в Ужгороді

Екоострівець з дитячою ігровою зоною “Еколенд” відкриють у середу, 18 червня в Ужгороді, на вул. Університетській, 12. На території розташують традиційні контейнери для сортування відходів, Реюз-центр та власне дитячий майданчик.

Директорка АВЕ Ужгород Наталія Якубик розповіла Varosh: цей простір відкрили тому, що помітили велику цікавість і активність у сортуванні серед дітей в районах, де вже є Екоострівці.

— Цей, уже 6-тий, екоострівець на Університетській буде подовженої конфігурації, в одній його частині стоятимуть уже звичні сортувальні контейнери, а в протилежному боці — майданчик для дітей дошкільного віку, — пояснила Наталія Якубик. — Там під навісом буде стіл, де діти зможуть гратися в розвиваючи ігри на тему сортування, буде вуличний екран, де крутитимуться ролики про сортування, а також наш новий мультфільм, також направлений на навчання маленьких дітей сортувати. Крім того, будуть активні атракції, все на тему сортування.

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В “АВЕ Ужгород” кажуть: вивчатимуть відгуки батьків та дітей щодо цього нового простору і реагуватимуть на пропозиції містян.

Сортування й переробка

Нагадаємо, зібрані в Екоострівцях від мешканців відходи працівники АВЕ Ужгород сортують по кольорах, повторно очищають, пресують і відправляють на заводи для переробки:

скло – на Рокитнівський склозавод;

металобрухт – на ТОВ «Укрбрухт»;

папір – на Луцьку картонно-паперову фабрику;

пластик – у Фастів і Київ.

Люмінесцентні лампи як небезпечні відходи, АВЕ не приймає. Наталя Якубик пояснила: в Ужгороді діє компанія “Нью Еко Світ”, яка має ліцензію на утилізацію небезпечних відходів.

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Також у кожному Екоострівці діє “Реюз Центр”, де можна залишити або обміняти речі, які були у вжитку. Наталя Якубик додала: найближчим часом у планах компанії відкрити Екоострівці на вулиці Фединця та на території стадіону “Авангард”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото АВЕ Ужгород

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