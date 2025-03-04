Екологічний туризм: Chysto.de запускає спільнодію з закладами HoReCa

CHYSTO.DE?! запрошує до співпраці заклади гостинності Закарпаття. Для власників і менеджерів готелів, ресторанів та кафе (HoReCa), що прагнуть розвивати свій бізнес екологічно та відповідально, а також для студентства факультетів туризму та готельно-ресторанного бізнесу проведуть заходи, спрямовані на розвиток екологічного туризму.

На зустрічах говоритимуть про реальні кейси та корисні підходи до екологізації закладів HoReCa, яка допомагає оптимізувати ресурси, залучати гостей і покращувати репутацію.

— Темою цього року для себе ми обрали “екологічний туризм”, бо вважаємо, що сучасний туризм має бути екологічним, — пояснила Varosh комунікаційниця екоініціативи CHYSTO.DE?! Катерина Сердечна. — Тому і спільно діяти вирішили в напрямку HoReCa, який безпосередньо зустрічає гостей нашого краю. Цим проєктом прагнемо донести, що збереження природи — це основа привабливості Закарпаття для туристів, бо саме вона є нашою унікальною візитівкою.

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— Ми вже раніше зверталися до нашого ґаздівського коріння, коли кликали місцевих жителів на очищення Берегів Закарпатського Моря. І тут прагнемо зробити те саме. — додає засновниця ініціативи CHYSTO.DE?! Олена Жук. — Нам щиро хочеться, щоб заклади гостинності Закарпаття пропонували трохи більше, ніж просто гарне місце для відпочинку, а й пропагували громадську свідомість і першочергово, як приймаюча сторона, як жителі кРаю і справжні господарі своєї землі, показували, що вони ґазди та ґаздині. А оскільки власники — це ті люди, які багато часу і зусиль віддають створенню репутації закладу та формуванню його імені, то саме з них ми вирішили почати комунікацію.

Зустрічі із закладами анонсували на 12 та 14 березня в Ужгороді та Мукачеві, участь безкоштовна. Реєстрація обов’язкова. Про події зі студентами поінформують у квітні, бо вони будуть у травні.

Впровадження екологічних рішень зробить ваш бізнес частиною сталого розвитку Закарпаття, а Закарпатський кРай ще більш привабливим для свідомого туриста, кажуть у CHYSTO.DE?!.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

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