Екологічний рейтинг України 2022. Закарпаття – на третьому місці

До першої трійки також увійшли Житомирська і Чернівецька області. А Київ виявився найзабрудненішим містом України.

Рейтинг побудовано на офіційних даних, опублікованих держустановами: Держстатом, Держводагентством, Національним інститутом раку.

Для оцінки екологічної ситуації в регіонах обрали шість критеріїв. За кожним із них ми вивели середнє значення по країні, з ним порівнювали ситуацію в кожній області. Усі бали вираховувалися, виходячи з цього показника: середнє значення — 0 балів. Якщо ситуація в регіоні виявилася гіршою, ніж загалом по країні, нараховувалися бали з від’ємними значеннями, якщо кращою — з додатними.

Максимальні 5 балів та мінімальні -5 балів можна було отримати за такі показники: кількість викидів в атмосферу від стаціонарних та пересувних джерел забруднення; утворення відходів І–ІІІ класів небезпеки (це, наприклад, батарейки та ртутні прилади); обсяг забруднених стічних вод; кількість захворювань на злоякісні новоутворення.

За п’ятибальною шкалою (від -2,5 до 2,5) оцінювалися такі показники: зростання/зниження викидів в атмосферу від пересувних джерел забруднення на одну особу; утворення відходів у цілому (I–IV класів небезпеки). Наприкінці кількість набраних кожною областю балів підсумовували й визначали лідерів та аутсайдерів рейтингу.

Всі дані у підсумку внесли у порівняльну таблицю.

Закарпаття посіло третє місце після Житомирської і Чернівецької областей.

Промислові викиди. Регіон вважається відносно чистим, кількість та потужності промислових підприємств тут невеликі, тому рівень саме тих видів забруднення, які системно моніторять на державному рівні, помірний. Проте помітне в останні роки збільшення викидів метану та інших парникових газів дає привід для занепокоєння.

Якість повітря. Окремо зауважимо, що певні екологічні проблеми регіону лишилися поза межами загальнодержавної системи моніторингу. Зокрема, забруднення повітря дрібнодисперсним пилом розміром 2,5 мкм. Дуже показово, що його рівень є високим навіть у курортних зонах, що зазвичай приваблюють туристів ідеєю оздоровлення в “екологічно чистих умовах”.

Забрудення пилом. Нова приватна станція моніторингу рівня дрібнодисперсного пилу запрацювала в селищі Нижнє Солотвино Ужгородського району лише в січні 2022 року і вже видала небезпечно високий показник — 153 одиниці. Вважають, що дихати без наслідків для здоров’я можна повітрям із рівнем, не вищим за 50 одиниць. Поціновувачі внутрішнього туризму добре знають цю місцину, адже там є термальні джерела, які вважають цілющими. Голова громадської організації SaveDnipro Ірина Черниш наголошує на тому, що найгостріше шкідливий вплив забруднення пилом відчувають люди, які мешкають недалеко від джерел, адже пил розсіюється в низьких шарах атмосфери. Узимку повітря забруднюють опалювальні котли, оскільки в цьому регіоні активно використовують тверде паливо.

Україна піднялася на 14 позицій та посіла 48 місце у світі серед 168 країн у рейтингу Social Progress Index.

Varosh за матеріалами Фокус