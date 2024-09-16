Екологічний острівець для сортування сміття облаштують у Мукачеві

У Мукачеві на вулиці Свято-Михайлівській планують облаштувати екологічний острівець. Зробить це компанія “АВЕ Мукачево”, повідомляють у Мукачівській міській раді. Проєкт погодили на засіданні Технічної ради.

“Екологічний острівець стане місцем, де мешканці міста зможуть здавати різні види відходів для подальшої переробки, зокрема папір, пластик, метал і скло. Він буде облаштований спеціальними контейнерами для роздільного збору сміття, що сприятиме зменшенню навантаження на звалища та підвищенню рівня екологічної свідомості серед жителів”, — кажуть у міськраді.

Нагадаємо, в Ужгороді перший екологічний острівець встановили на початку січня і впродовж місяця містяни здали тут 3,5 тисячі кг вторсировини. Тут можна здати пластик, картон та папір, скло, алюмінієві банки, батарейки, металобрухт, які відтак працівники компанії відправляють на переробку. Другий такий майданчик запрацював на початку червня.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Мукачівської міської ради

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