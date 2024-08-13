Екологічний кінофестиваль “ECO FILM FESTIVAL” відбувся в Колочаві

Перший фестиваль екології та кіно “ECO FILM FESTIVAL” пройшов у Колочаві на Закарпатті. Під час фестивалю команда організаторів — активісти екоініціативи CHYSTO.DE?! — оголосила про започаткування кінопремії імені Романа Жука та дала старт прийому заявок на конкурс проєктів відеоробіт на природоохоронну тематику у двох категоріях – короткометражний документальний фільм та соціальна реклама. Прийом заявок триває до 11 вересня включно.

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— Роман знімав багато відеоконтенту, щоб донести екологічні цінності на ширшу аудиторію, — пояснила Varosh дружина воїна Олена Жук. — Ми черпали нові знання та досвід через відео та кіно. Після загибелі Романа я отримала посилання на кліп діток зі Стрілківської громади Львівської області «Прибери Карпати як у себе біля хати», який дітки зняли в пам‘ять про Романа. Він був знайомий з ними і проводив еко-заняття. Тож я зрозуміла, що хочу, щоб в Україні знімали більше екологічного кіно, бо воно зрощує усвідомлене суспільство. Тому і кінопремію ми започаткували в Його ім‘я.

Загалом, фестиваль мав чотири основні напрямки – екологія, кіноосвіта, кінопокази та туризм. Також на ECO FILM FESTIVAL відбулася прем’єра документального фільму «Живий Прут» режисерів Євгена Ткача та Ярослава Ільчишина.

Серед гостей були режисер Сергій Буковський, режисер та засновник Карпатського гірського кінофестивалю Дмитро Грешко, журналістка 1+1 Ірина Маркевич, продюсерка Ірина Кипоренко, режисерка, сценаристка Валерія Сочивець, копірайтерка, сценаристка Мар‘яна Федина, кінопродюсерка Міра Оєторо, оператор, гафер, сценарист Олексій Лєсков, режисерка Ґала Козютинська.

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Чотири напрямки фестивалю

ECO FILM FESTIVAL був насичений і екологічними подіями, і лекціями в кінонапрямку від потужних спікерів. Крім того, підлітки мали можливість навчитися знімати відео під керівництвом режисерки Ґали Козютинської.

Команда CHYSTO.DE?! подбала про те, щоби під час ECO FILM FESTIVAL все було максимально екологічно – навіть без одноразового посуду. Цінним для відвідувачів також була можливість доторкнутись до екскурсу в такі давні ремесла як ткацтво та лозоплетіння, познайомитись зі старовинними музичними інструментами та скуштувати особливі локальні страви.

В завершальний день фестивалю організатори оголосили старт прийому заявок на конкурс відеоробіт на природоохоронну тематику. Кінопремія імені засновника CHYSTO.DE?! Романа Жука присуджуватиметься у двох категоріях:

короткометражний документальний фільм – премія 100 000 грн

соціальна реклама – премія 40 000 грн

Усі деталі кінопремії імені Романа Жука та реєстраційна форма – на офіційному сайті ECO FILM FESTIVAL.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото Аркадія Шиншинова

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