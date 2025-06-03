Впродовж весни екоініціатива ГО «ЧИСТО.ДЕ» провела в Ужгороді та Мукачеві чотири події для сфери HoReCa, зібравши разом тих, хто творить атмосферу гостинності у нашому краї: власників і керуючих готелів, ресторанів, кав’ярень, а також студентів — майбутніх професіоналів туристичної галузі. Ці зустрічі були покликані активізувати свідоме мислення та надихнути на перші екологічні кроки лідерів у сфері гостинності, — кажуть у ГО.

— Під гаслом «Сучасний туризм — екологічний туризм» ми міркували над тим, як можна поєднати прибутковий бізнес із дбайливим ставленням до довкілля, — каже комунікаційниця організації Катерина Сердечна. — Ми віримо, що справжні зміни починаються з діалогу. І саме таку атмосферу спробували створити — відкриту, довірливу, надихаючу.

Екологічність сфери послуг

Події складались із двох етапів. Перший — для управлінців та власників закладів HoReCa, де ініціатори цих заходів не лише поділились даними по сьогоднішній ситуації і наголосили на важливості змін, а і розглядали існуючі практики. Так прагнули створити майданчик для обміну досвідом.

— Під час зустрічей ми говорили про те, що екологічність — це не лише про соціальну відповідальність, а й про економіку, репутацію, довіру гостей і майбутнє регіону. — ділиться Катерина Сердечна.

За даними міністерства інфраструктури України, попри те, що майже 80% населення охоплено послугами з управління побутовими відходами, переважна більшість з них все ще потрапляє на полігони. Останні ж більше схожі на сміттєзвалища і не відповідають нормам. Це створює екологічні ризики та підкреслює необхідність впровадження ефективних стратегій зменшення, сортування та переробки відходів.

— І хоча ця цифра лякає, вона також мотивує діяти. Тому сфокусувалися не лише на теорії, а й на реальних практиках, які вже впроваджують свідомі гравці ринку. Розібрали досвід міжнародної мережі 1HOTELS, готелю RIBNO ALPINE RESORT зі Словенії, кав’ярні COFFELAB ROASTERS із Запоріжжя, готелю CUBBY HOTEL зі Львова і багатьох інших, — зазначила екологиня Іванна Трофименко.

В Ужгороді захід провели в УжНУ. До події долучилися студенти з факультетів готельно-ресторанної справи, туризму і рекреації. У Мукачево зустріч відбулася в МДУ зі студентами з факультету менеджменту, готельно-ресторанної справи, туризму та рекреації й педагогами, також долучилися студенти з ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБІП».

Не множити пластик

Закарпатські регіональні практики, які по-різному, але впевнено впроваджують в своїх закладах екологічні цінності, ділились з аудиторією думками, досвідом, ідеями. Одним із яскравих спікерів став ресторатор Віктор Михайлов, який розповів, як у своїх закладах вони обирають не впроваджувати радикальних змін, але кожен раз міркують над тим від чого можна відмовитися, щоб не множити пластику. Як приклад приводить одноразові рукавиці на кухні чи миючих засобів для шибок, в яких по суті нема необхідності і так далі.

Христина Корінь, керівниця відділу продажів та сталого розвитку мережі Ruta Hotels, поділилась досвідом трансформації: від першої консультації з нами до впровадження конкретних рішень у 118 готельних номерах. Зараз вони змінили систему прання рушників, частково замінили пластикові стакани багаторазовими біля кулерів з мінеральною водою і в номерах.

Команда заводу Flextronics — Андрій Маслянко, Катерина Рішко та Тетяна Бомбушкар — розповіли, як навчають понад 2700 співробітників правилам сортування через спеціально створені внутрішні відео та як ця відповідальність стає умовою міжнародного партнерства.

Еко фільм фестиваль пройде у серпні

На цих зустрічах ініціатори проанонсували і запросили присутніх на 2-й щорічний ECO FILM FESTIVAL by CHYSTO.DE?!”. Торік, нагадаємо, ця подія об’єднала тих, кому цікава тема екології та кіно, сталого туризму, культури та культури пам’яті загиблих воїнів зокрема. Цього року ECO FILM FESTIVAL by CHYSTO.DE?! відбудеться 1–3 серпня в Колочаві на Закарпатті, в музеї архітектури і побуту — “Старе село”.

— Це буде простір зустрічей, кіно, діалогів і нових партнерств, — кажуть у Чисто.де. — І хоча фестиваль не про HoReCa напряму, він про те, що екологічність — це частина кожної галузі, кожного вибору, кожної людини. Ми запрошуємо приєднуватися до наших ініціативи — у форматі подій, спільної роботи, підтримки чи партнерства. Лише разом ми зможемо не просто говорити про зміни, а впроваджувати їх системно та з любов’ю до місця, у якому живемо і працюємо.

Квитки на подію вже є у продажу.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото Chysto.de

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.