Екоклуб і походи в гори: у Ясінях школярі й молодь вчаться відповідального туризму

Активності, спрямовані на формування навичок сталого туризму у підлітків і молоді, а також покликані відкрити для них громаду по-новому, проводить у Ясінях на Рахівщині ГО «Щасливі діти».

Як розповіла у коментарі Varosh координаторка заходів у Ясінях Світлана Джунджик, у селищі організували дві різних активності для молодих людей різних вікових категорій. Так, підлітки 12-16 років мають нагоду відвідувати екоклуб, а для молоді від 17 до 22 років влаштовують туристичні вікенди – дводенні походи у гори з наметами.

Під час занять в екоклубі, які і під час туристичних вікендів молоді люди знайомляться з поняттям сталого відповідального туризму, ходять на екскурсії, вивчають інструменти, які надає їм держава для захисту довкілля, долучаються до тренінгів з командотворення й фінансової грамотності.

«Екоклуб – це такий екоосвітній захід, що передбачає подорожі горами, але й обов’язкові заняття, що мають освітній компонент. Учасники клубу знайомляться з гірськими рятувальниками, які забезпечують безпеку в горах і вчать їх турбуватися про себе і дотримуватися безпеки. Діти на заняттях самостійно описують виклики і небезпеки, які стоять перед довкіллям від діяльності людини, від туризму безпосередньо. Також ми стараємося, вивчаючи досвід інших країн у цьому напрямку, напрацьовувати якісь рішення, що можуть бути корисними у майбутньому», – розповіла Світлана Джунджик.

Туристичні вікенди, своєю чергою, передбачають дводенні походи в гори із виходом на високі вершини – Петрос, Говерлу, Свидовецький хребет. Походи проходять із ночівлею у горах у наметах, щоб молоді люди у нових для себе умовах випробували себе на витривалість, подивилися на себе у ролі лідерів і загалом відкрили для себе новий активний вид відпочинку.

«У походах ми також обговорюємо правила поведінки в горах, екологічний складник сталого туризму. І застосовуємо все це на практиці: не лише несемо своє сміття з походів додому, але ще й частково прибираємо місця, які обираємо для таборування. У походах учасники самостійно облаштовують табір, вчаться ставити намети, самі визначають, хто з ким проживає, що несе. Це дуже важлива частина: коли вони можуть самі приймати рішення, брати на себе відповідальність. Ці всі, на перший погляд, дрібнички, виховують у людині відчуття взаємодопомоги, напрацьовують нові правила життя в суспільстві», – сказала Світлана Джунджик.

За словами координаторки, туризм нині – один із пріоритетних напрямів Ясінянської громади, прописаний у стратегії її розвитку.

«Тож ми докладаємося зі свого боку, коли говоримо з молоддю про те, як вони бачать себе і майбутнє громади, чим вони хочуть тут займатися, як можуть розвивати своєю діяльністю нашу громаду. Наскільки важливо розуміти те, що ми маємо довкола, і як ми на це впливаємо. Ми намагаємося закладати їм ці цінності, щоб у майбутньому вони ставали частиною їхнього життя», – сказала Світлана Джунджик.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінки ГО “Щасливі діти” у Фейсбуці

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