ЕкоХаб для сталого майбутнього запрацював у Ясінях на Закарпатті

В ЕкоХабі відбуватимуться освітні та практичні заходи для школярів для підвищення екологічної свідомості та напрацювання в ігровій формі навичок і звичок дбайливого ставлення до довкілля.

Реалізаторка проєкту ЕкоХабу – Марія Кеслер, яка 6 років тому переїхала з Ужгорода у Ясіня і відтоді працює у місцевій школі вчителькою початкових класів мовою національної меншини.

«Під час проведення уроків у школі – математики, української, угорської – ми часто використовуємо екодати, екоподіі або будь-які екологічні цікавинки для підсилення тієї ж таки математичної чи мовної компетентності з виховним аспектом. Позаминулого року під час екскурсії до Ужгорода і відвідин Ужгородського греко-католицького собору я познайомилася з Олександром Бокотеєм з Інституту еколого-релігійних студій. Вони дізналися, що я проводжу уроки з ухилом в екотематику, і запропонували податися з проєктом хабу на фінансування від Союзу охорони природи Німеччини (НАБУ)», – розповіла у коментарі Varosh Марія Кеслер.

Хаб обладнали у приватному приміщенні родини Кеслерів. Нині тут є методично-освітні матеріали для проведення занять, зокрема, розмальовки й казки на екологічну тематику, настільки ігри, ляльки-рукавички для лялькового театру – діти не лише ставлять вистави, але й самостійно з учителькою пишуть до них сценарії. Також хаб поповнився фотоапаратом для фотополювання і потужним біноклем для спостереження за птахами і природою загалом.

«На базі закладу будемо проводити гурткову роботу і запрошуємо до співпраці колег. На заняттях вивчатимемо якісь теми, але з екологічними вкрапленнями. Наприклад, на заняттях з математики, коли вчимо сантиметри й міліметри та знайомимось із вимірювальними приладами, чому б не спробувати виміряти, наприклад, вушко або хвостик зайчика. Або під час екскурсії у лісі в осінній період при вивченні різноманіття грибів та правил поведінки у лісі – встановити висоту чи діаметр того ж таки гриба», – розповіла Марія Кеслер.

За її словами, такі заняття сприяють підсиленню шкільної програми і формують у дітях цікавість до навчання. Тим більше це актуально зараз з огляду на освітні втрати, спричинені спершу ковідом, а відтак повномасшатабною війною.

«Це також гарна можливість і для вчителя застосувати не просто якісь сухі теорії або зичні практики, але і щось біль цікаве, корисне для дітей, що буде їм корисне у житті», – сказала засновниця хабу.

Одночасно з відкриття ЕкоХабу у закладі стартував екологічний марафон, який триватиме впродовж 10 днів. Під час марафону у закладі щодня будуть проводитися активності або на визначену екологічну тему, або присвячені екологічній даті. На першому занятті з нагоди Дня бджоляра діти дізналися цікаве з життя бджіл, переглянули мультфільм «Бджілка Майя» та виготовили з кольорового паперу прикрасу-бджілку і мініскульптурку на камені.

Другий день марафону був присвячений темі сортування та переробки сміття.

На наступних заняттях діти й надалі знайомитимуться з різними аспектами збереження довкілля та готуватимуться до початку навчального року.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото зі сторінок ЕкоХабу та Інституту еколого-реглігійних студій у Фейсбуці

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