Eco Film Festival від Chysto.de оголосив імена трьох переможців

Команда освітньо-екологічного ECO FILM FESTIVAL by CHYSTO.DE?! оголосила переможців кінофестивалю, який проходив торік у Колочаві. Нагадаємо, екорух Chysto.de заснувало подружжя з Мукачева Роман та Олена Жук, до ініціативи з очищення Вільшанського водосховища вони залучали до відомих в усіх Україні екопікніків сотні людей. З початком повномасштабного вторгнення Роман пішов на фронт і в травні 2022-го загинув. В пам’ять про чоловіка Олена з командою екоактивістів заснували кінофестиваль на екологічну тематику та кінопремію імені Романа Жука.

“Прийом заявок, відбір учасників, двомісячний курс навчання, пітчинг, відбір переможців, підписання договорів та перші грошові транші позаду”, — кажуть організатори.

Головний приз, премію у розмірі 100 тисяч гривень, здобув режисер зі Львова — Євген Ткач, з проєктом короткометражного фільму “Балада про Егагропілу Ліннею”. Стрічка піднімає тему експлуатації природного середовища озера Світязь.

— Багато людей ще не усвідомлюють наслідків недбалого ставлення до довкілля, — каже Євген. — І кіно може стати потужним інструментом цих змін. Чим більше буде екологічних стрічок, тим швидше трансформується наше суспільство.Сподіваюся, що фестиваль об’єднає навколо себе цю важливу хвилю і допоможе її зберегти. Особливо радію, що перша українська кінопремія в галузі екологічного кіно названа на честь екоактивіста Романа Жука. Це справді найкращий спосіб увічнити його справу та пам’ять.

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Премію в 40 тисяч гривень здобув журналіст та режисер із Запоріжжя Сергій Носенко з проєктом про групу активістів та їх вплив на екологічні зміни в місті та регіоні під назвою “НеВидимий ворог: боротьба за чисте повітря”.

Про навчання від кінокоманди “ЧИСТО.ДЕ” Сергій згадує:

— Навчання, організоване командою Eco Film Festival від Chysto.de, приємно вразило. Цікаві лекції від лідерів української кіноіндустрії: сценаристів, режисерів, операторів – допомогли значно підвищити рівень. Я прийшов сюди з ідеєю, а завдяки навчанню зміг трансформувати її у повноцінну задумку. Тепер я знаю, що і як знімати, щоб проєкт вийшов якісним та зацікавив глядача.

Бадай Лілія з Харкова виборола 3-тє місце серед претендентів, і в якості призу здобула навчання в майстерні документального кіно кінорежисера Сергія Буковського.

— Навчання у Chysto.de дало мені чудові базові знання за короткий термін, навіть попри те, що до цього я не мала досвіду в цій сфері, — каже вона. — Спочатку я думала, що документальне кіно — це не моє, але цей курс повністю змінив моє сприйняття. Я закохалася в документалістику, адже це живе кіно, яке здатне відчувати й розповідати історії, що залишають слід у серцях. Можливість навчатися в школі Сергія Буковського для мене — найкраща нагорода. Це не лише про знання, а й про натхнення, віру в себе та підтримку, яка дає сили йти вперед і втілювати свої мрії.

Що каже куратор

Куратор кінонапрямку на фестивалі від CHYSTO.DE?! та в навчальному курсі Роман Островський, попри службу в ЗСУ, завжди підтримував і спрямовував колег:

— Ми намагались зробити цей курс таким чином, щоб він був корисним і для людей без досвіду і для тих, хто вже був дотичний до сфери кіно. В нас були круті лектори з величезним досвідом, тож лекції були побудовані не тільки з теорії. Ми розповідали безпосередньо про свій досвід в створенні документального кіно, що як на мене є дуже важливо.

В Україні документальне кіно не дуже популярне серед населення. Коли ти знайомишся з новими людьми і дізнаєшся, що вони дивляться документальне кіно і відвідують кінофестивалі це велика рідкість. А документальне кіно на природоохоронну тематику це ще більша рідкість. Таке кіно в нас практично не знімають. Тому ми вирішили окрім премії організувати ще цей навчальний курс, щоб дати зрозуміти молодим документалістам, чому таке кіно потрібно знімати і чому воно на стільки важливе.

Результат нашої діяльності за один сезон – два короткометражних документальних фільми, які розкривають важливі екологічні питання і 13 натхненних студентів, які розуміють на скільки важливе і впливове документальне кіно, — каже Роман Островський.

Відеопроєкти обох переможців конкурсу можна буде побачити на другому ECO FILM FESTIVAL by CHYSTO.DE?! вже на початку серпня. Слідкуйте за їх соціальними мережами ecofilm.chysto.de та chysto.de, щоб не прогавити анонс події.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото CHYSTO.DE?!

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