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ECO FILM FESTIVAL by CHYSTO.DE?! вдруге пройде на Закарпатті: 11 кінострічок, лекції, майстерки, виступи

16 Липня 2025 37

1–3 серпня в автентичному музеї архітектури та побуту «Старе село» у селі Колочава на Закарпатті вдруге пройде щорічний ECO FILM FESTIVAL by CHYSTO.DE?!.

Подія об’єднує екологію, культуру та освіту задля збереження унікальної природи Карпат і підтримки свідомого способу життя, повідомили Varosh організатори заходу, ГО “ЧИСТО.ДЕ”.

Проведенням кінофестивалю на екологічну тематику організатори прагнуть не лише привернути увагу до екологічних проблем, а й надихнути громади до змін, починаючи з локального рівня.

Тереблянську долину та ландшафтний заказник «Берег Закарпатського Моря» для втілення ініціативи обрали не випадково: вірять, що спричиняючись до розвитку гірських громад, вдасться не лише вплинути на екологічну свідомість українців, а й зберегти найцінніше — унікальну карпатську природу, що приваблюватиме сюди людей з різних куточків світу.

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Кінофестиваль на екотематику вдруге пройде на Закарпатті

У програмі – 11 стрічок на екологічну тематику

Цьогоріч до участі у кінофестивалі надійшло 184 фільми з 42 країн світу. З України надійшло 6 заявок. Відтак у програму відібрали 11 стрічок про глобальні виклики та локальні історії.

Одним із творчих гостей заходу стане Ів Магат – французько-швейцарський режисер, автор фільму “А якщо льодовики не повернуться…”:

«Ця історія символізує наші дії, наші помилки та потребу змінити ставлення до планети, поки не пізно», – каже про фільм його автор.

У фінальний день буде показано роботи двох українських режисерів, які ініціатива підтримала торік – Сергія Носенка та Євгена Ткача, розповів куратор кінонапрямку режисер Роман Островський.

Окрім власне кінопоказів, заплановані рефлексії та обговорення, лекції на еко- й кіно тематику, мистецькі перформанси, виступи артистів з місцевих громад та гурту Vivienne Mort.

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ECO FILM FESTIVAL by CHYSTO.DE?!

Активності фестивалю

Загалом на гостей кінофесту упродовж трьох днів чекає насичена програма, серед заходів якої, кажуть організатори, кожен знайде, що йому до душі. У програмі:

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Заходи триватимуть упродовж 3 днів

Про ECO FILM FESTIVAL

Кінофестиваль ECO FILM FESTIVAL започаткувала торік команда ГО CHYSTO.DE?! у пам’ять про Романа Жука, засновника ініціативи, який навесні 2022 загинув у війні за Україну.

Свого часу в Романа була мрія: перетворити сміттєсховище, яке регулярно прибирала команда ЧИСТО.ДЕ на Березі Закарпатського Моря, на осередок культурної та екологічної просвіти, – розповідає співзасновниця ініціативи Олена Жук.

«Мрії не здійснюються, їх здійснюють! Радію, що команда CHYSTO.DE?! об‘єднує таку кількість свідомих і дивовижних людей, митців, режисерів… Просто продовжуємо. Крок за кроком, аби реальні зміни в серцях людей і в довкіллі відбулися», – каже жінка.

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Олена Жук

Цього року головним спонсором події стала міжнародна благодійна організація Nova Ukraine. Учасникам пропонують зручні варіанти проживання, які можна знайти на сайті фестивалю, а також список туристичних локацій Колочави.

Фестивальний квиток дійсний на всі дні. Купуючи його, відвідувачі підтримують зйомку природоохоронного кіно в Україні, зазначають організатори фесту.

Детальний розклад події, список фільмів та мапу розміщення шукайте на сайті організаторів та в соцмережах фестивалю.

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Програма кінофестивалю

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото Артура Засадного та Владислави Мазур

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