Дзуринець, Орос, Каверзін: стали відомі імена лауреатів театральної премії імені братів Шерегіїв

Інформацію про лауреатів театральної премії 2024 року оприлюднили на сайті Департаменту культури Закарпатської ОДА.

Номінація «Режисерсько-постановочна група»

Режисерсько-постановочна група Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.братів Шерегіїв у складі Віталія Семенцова (режисер-постановник) та Сергія Клімчука (художника-освітлювача) за виставу «Венера в хутрі» за п’єсою Девіда Айвза.

Номінація «Актор»

Рудольф Дзуринець – артист драми, провідний майстер сцени Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.братів Ю.-А. та Є.Шерегіїв за роль Річарда ІІІ у виставі «Річард ІІІ» за п’єсою Вільяма Шекспіра.

Номінація «Акторка»

Іболя Орос – актриса Закарпатського обласного угорського драматичного театру за роль Фріди Кало у виставі «Фріда».

Номінація «Актор/Акторка» (у виставі для дітей)

– Роман Каверзін – артист драми Закарпатського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім.братів Шерегіїв за роль Ведмедя у виставі для дітей «Гном Джером» за п’єсою Петра та Марії Маг за мотивами казки Х.А. Лаіглесії.

Премія імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв — це щорічна обласна театральна премія Закарпаття. Її започатковано у 1995 році для вшанування професійних митців театру. Свого часу її отримували Михайло Фіщенко, Євген Тищук, Емма Зайцева, Наталія Орєшнікова та інші.

Галина Гичка, Varosh

Фото: з сайту Обласного драмтеатру ім.братів Шерегіїв та Закарпатського угорського драмтеатру

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