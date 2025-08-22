Джипінг до гори Гимба на Закарпатті тимчасово заборонили (Доповнено)

Джипінг у селі Пилипець вище верхньої станції крісельного підйомника у напрямку до гори Гимба заборонили. Таке рішення прийняли днями на позаплановому засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС.

“Активний джипінг негативно впливає на стан ґрунтового покриву, місцевої флори та фауни. Крім того, частим його наслідком є травмування водіїв-екстремалів“, — пояснили члени комісії.

Рух позашляховиків у лісовому та гірському масиві ухвалили зупинити тимчасово, спеціальні обмежувальні знаки на локаціях встановлять найближчим часом.

— Про ці рішення вже поінформовані працівники Нацполіції Закарпаття, які пильнуватимуть рух позашляховиків у лісових та гірських масивах на території Пилипецької громади, — сказала Varosh Маріанна Готра, очільниця Управління туризму та курортів Закарпатської ОВА. — До порушників будуть застосовувати адмінпокарання.

Вона пояснила: рішення комісії з питань ТЕБ та НС тимчасове до прийняття відповідного рішення Пилипецької ТГ. Саме територіальна громада має прийняти остаточне рішення по забороні джипінгу на Гимбі.

Нагадаємо, джипінг на територіях природно-заповідного фонду, включаючи Карпати офіційно заборонений з січня 2025 року. Особливо сильно від джипінгу страждає Боржавський хребет, де позашляховики сильно розбили стежки, зокрема й на горі Гимба. Втім, до заповідного фонду Гимба та Боржавська полонина не відносяться.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне

