Дитячий вагон з’явився в потязі Київ-Ужгород

Укрзалізниця відкрила продаж уже на сьомий дитячий купейний вагон. Він стане в склад поїзда №81/82 Київ – Ужгород вже з 18 березня, продаж квитків зі спеціальним маркуванням “дитячий” уже відкрито в застосунку.

“Вагон обладнаний всім необхідним для комфортних подорожей батьків з дітьми. Як і попередні вагони, цей — ідеально підійде насамперед для малечі віком від 0 до 8 років“, — кажуть в Укрзалізниці.

Всередині вагона на дітей чекатимуть бізіборди з рухомими елементами, навчально-розважальні матеріали, інтерактивні ігри, пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе. Для безпеки передбачено манеж для найменших пасажирів, збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м’якою оббивкою для безпечного пересування.

Вагон спроєктований у партнерстві з UNICEF Ukraine, також фінансову підтримку надав уряд Бельгії. Перший дитячий вагон вирушив у рейс 8 серпня 2024 року з Харкова у складі потяга №15/16 “Харків — Ясіня”.

Квитки в цей вагон можна придбати тільки в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування. В Товаристві нагадують: діти до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно й не потребують окремого квитка.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне/Харків Times

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