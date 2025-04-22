Дитячий театральний фестиваль-премія пройде в Ужгороді

Всеукраїнський дитячий театральний фестиваль-премія «Золота китиця» проведуть 12-14 травня в Закарпатському музично-драматичному театрі. До участі в ньому готуються 160 юних акторів із 6 найкращих театрів країни (Київ, Буча, Запоріжжя, Миколаїв, Вінниця). “Золота китиця” — це вже третій фестиваль Закарпатського муздрамтеатру, після “Драми сьогодення” та “Під цвітом сакури”, — сказав Varosh директор-художній керівник театру Рудольф Дзуринець.

Співорганізатором фестивалю стала дитяча театральна школа-студія «To BE(e)», яка за січня працює на базі муздрамтеатру.

— Сама студія “To Be(e)” цього року є приймаючою стороною, вона буде брати участь у церемонії відкриття, вітати всіх і буде задіяна максимально в організаційних процесах, щоб вони побачили, як функціонують правильні, класні фестивалі, — пояснила Varosh одна з керівників студії Олена Грицай. — Вони займаються лише три місяці, ми лише вчимося. Основна функція цього фестивалю – освітня, тому що зараз з війною не так активно йде цей культурний обмін, хтось боїться їздити, хтось не відпускає дітей. Всі охочі, всі творчі колективи можуть теж прийти і вчитися, ділитися досвідом, наступного року ми розширимо формат.

Дитяча театральна студія “To Be(e)” запрацювала на базі Закарпатського муздрамтеатру

Учасниками фестивалю стануть народний музичний театр юного актора “FantaziaNew”, м. Київ (керівник Тетяна Погребняк); театральна студія “Topstars” (м. Буча, керівник Юлія Городиська); дитяча театральна студія «The театр», (м. Вінниця, керівник Карен Варданян); театр «СВіЯ» (Запоріжжя); театр-студія “Дарунок неба” (Миколаївська обл., Воскресенське, керівник Роман Шворак); акторський колектив ARTISTIC (Open Art Studio) (м. Київ, керівник Слава Красовська). Юні актори привезуть 10 професійних вистав на сцену академічного театру.

Актори виростають з дітей

Зі слів Олени Грицай, це здебільшого ті дитячі студії, аматорські дитячі колективи, які вже доросли до статусу повноцінного дитячого театру. Наприклад, той самий театр “FantaziaNew” або театр «СВіЯ» із Запоріжжя дають репертуарні вистави кілька разів на тиждень. Тобто вони працюють як повноцінний театр.

— Театр “FantaziaNew” вже 28 років працює, і в них стільки нагород, що я коли перечитувала ті три сторінки їхньої біографії. Це велика цінність, що всі наші діти зможуть побачити цих дітей на сцені. Це великий стимул для розвитку, для навчання, для доєднання до культурного простору. Бо актори ж виростають з дітей, мотивованих, творчих, цікавих.

Студентський театральний фестиваль “Березіль” стартує в Ужгороді

Діти зі студії “To Be(e)” за ідеальних обставин зможуть показати глядачам свою першу казку у грудні. Олена Грицай каже: з вересня вони починають підготовку до кількох вистав, які планують здати у листопаді.

— Нас запрошують вже на різні конкурси, але щоб хтось навчився бігати, треба спочатку навчитися перевертатись, повзти, сидіти, і цьому ми саме зараз і вчимось. Але наступного року обов’язково будуть вистави і нашого колективу. Ми запросили поки що глядачами і школу мистецтв, і Provokator. Тобто всі можуть доєднатися, ми з усіма дружимо і хочемо формувати театральну дитячу спільноту, ростити дітей, українців, талановитих, класних, мотивованих.

В програмі фестивалю будуть 10 конкурсних вистав, майстеркласи з акторської майстерності, пластики та вокалу, творча зустріч із зірковим журі, квест в Ужгородському замку та екскурсія театром.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото надане Оленою Грицай

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