Дитячий купейний вагон з’явиться також у поїзді Харків-Ужгород

Укрзалізниця відкрила продаж квитків у дитячий вагон, який з 19 листопада курсуватиме також і в складі поїзда Харків-Ужгород.

Як повідомляв Varosh, перший дитячий вагон, спроєктований у колаборації з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) та за фінансової підтримки уряду Бельгії, Укрзалізниця запустила у серпні у складі поїзда Харків-Ясіня.

Дитячі купейні вагони оснащені так, аби бути максимально комфортними для найменших пасажирів віком від 0 до 8 років та їх батьків, повідомляють в Укрзалізниці.

У таких вагонах є інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами, навчально-розважальні матеріали, інтерактивні ігри, пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе. Дитячі поручні у коридорах мають мʼяку обивку для безпечного пересування вагоном. Вбиральня дитячого вагона містить доповнений набір гігієнічних засобів, сповивальний столик та спеціальні дитячі накладки на унітаз.

У кожному купе для безпеки найменщих пасажирів передбачені манеж, збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м’якою оббивкою для безпечного пересування.

Сам же вагон всередині пофарбований в яскравий колір та має малюнки на кожному купе.

Як придбати квиток у дитячий вагон

Квитки у дитячий вагон можна придбати виключно в застосунку Укрзалізниці, де він має окреме маркування – «Дитячий».

Вартість квитка дорівнює вартості купейних квитків аналогічного класу в цьому ж поїзді.

Діти до 5 років подорожують поїздами Укрзалізниці безплатно і не потребують окремого квитка.

Підтримай роботу незалежного медіа на Закарпатті — долучайся до спільноти Varosh.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сайт Львівської ОВА

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.