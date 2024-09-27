Дитячий читацький клуб “Скарбик” організувала в Ужгороді Констанція Кухар

Дитячий читацький клуб діє в Ужгороді вже майже рік, а виник він із ідеї відкрити для дітей захопливий світ книги та полюбити читання як процес.

Констанція Кухар за фахом – вчителька початкових класів, раніше працювала у приватному центрі розвитку дітей, і досі допомагає малечі підготуватися до школи. А ще жінка – мама двох синочків, з якими з самісінького їхнього дитинства читає різні книжки.

Саме читання з синами і спонукало її свого часу спробувати організувати простір, де б дітки разом могли занурюватися у казковий світ книжок і читали не з примусу, а в задоволення, розповіла для Varosh Констанція Кухар.

«Книжковий клуб виник із маленької ідеї, яка зародилася завдяки моїм діткам, двом хлопчикам. І ось уже майже рік, повертаючись щосуботи із занять у клубі, я радію: як добре, що він існує! Я бачу, як завдяки клубу дітки змінюються, як збагачується їхнє мовлення, підвищується ерудиція – адже ми читаємо різну літературу: пригодницьку, про відкриття, здійснені українцями, про історію та подорожі. І це особливо цінно для мене саме в цей час, коли дітки постійно перебувають перед вибором: обрати гаджет або книжку», – розповіла Констанція Кухар.

У читацькому клубі займаються дітки 1-4 класів, розподілені за віковими групами. Усі вони – з різним рівнем підготовки та різною технікою читання, але всі – надзвичайно допитливі і зацікавлені, з теплотою розповідає про вихованців засновниця ініціативи.

Для читання жінка добирає книги, які подобаються діткам, додатково збагачує заняття різними іграми.

«Наприклад, якщо дитинка не дуже ще вміє добре і швидко читати, я пропоную скласти їй самій розповідь, обравши картки зі словами, як от літак, подарунок, море, кит. Так у неї з’являється бажання фантазувати, працює уява, і разом із тим, дитина не відчуває, що вона якось відстає у читанні», – каже Констанція Кухар.

Зазвичай в одній групі займається до 4-5 діток. Першокласники саме найперше вчаться читати, й аби зацікавити їх, жінка добирає книжки, де більше ілюстрацій та менше тексту. Зі школярами-другокласниками – покращують власне техніку читання, розвивають мовлення. Старші дітки третього-четверого класу – це вже, каже Констанція Кухар, група більш дорослих і свідомих читачів, які навіть деколи цікавляться персональними батьківськими бібліотеками.

Якщо ж у цьому віці дитина не любить читати, можливо, вона просто ще не знайшла свою потрібну «стартову» книгу, припускає жінка. Для того, аби зрозуміти це, у читацькому клубі використовують «Карту скарбів», в якій є 15 кроків. Вони допомагають визначити, який жанр і про що саме дитині було б цікаво читати.

«Коли ми чуємо від дитини, що вона не любить читати, варто поцікавитись, що їй взагалі подобається. Можливо, їй не подобається читати про динозаврів, бо вони її лякають, натомість цікавими будуть техніка і машинки. У нас займається хлопчик, який мріє стати кардіологом, і вже з цікавістю читає відповідну літературу. Є дітки, які хочуть стати біологами, науковцями. Або хлопчик, який мріє збудувати покращену версію «Титаніка». В кожному окремому випадку необхідно обирати літературу в індивідуальному порядку, аби дитину зацікавити», – пояснює Констанція Кухар.

Взимку й навесні, поки на вулиці було холодно, заняття клубу «Скарбик» відбувалися у просторі «Творчих волонтерів». Тоді як улітку, аби додати зустрічам особливої атмосфери, суботні читання клубу проходили у ботанічному саду УжНУ.

«Діткам дуже сподобалися такі заняття, адже крім читання, ми ще й проводили екскурсії, дізнавалася нове про рослинки, досліджували їх, годували пташок, а ще до нас на заняття приходили білочки! Отак сидимо, читаємо книжечку «2 білки і шишка з гілки», і чекаємо – коли ж вони прийдуть до нас у гості», – усміхається Констанція Кухар.

З жовтня дитячий клуб «Скарбик» знову проводитиме заняття у просторі «Творчих волонтерів». Його засновниця каже: якщо хтось захоче долучитися, готові прийняти у кожну з груп ще по 2-3 діток.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото надані Констанцією Кухар

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