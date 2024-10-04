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Дитячий ансамбль “Джерельця Карпат” виступив із закарпатськими танцями в Парижі

4 Жовтня 2024 244

Дитячий ансамбль народного танцю “Джерельця Карпат” виступили із закарпатськими народними танцями на центральній площі Парижу. Поїхали туди на офіційне запрошення корпорацією “Дісней” у Парижі, розповів Varosh керівник та засновник ансамблю Ерік Сачко. Це вперше діти з Закарпаття поїхали з таким візитом культурної дипломатії в одну з країн Європи.

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— Ми вже давно співпрацюємо з такою потужною фестивальною організацією як “Яскрава країна”, — розповів він. — На їхнє запрошення торік “Джерельця Карпат” їздили в Барселону. Тепер нас запросив паризький “Дісней”, вони захотіли, щоб саме українські діти показали український танець для дітей Європи та Франції.

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Понад 70 дітей виступили перед Ейфелевою вежею зі своїм танцем-візитівкою “Ми — радість Закарпаття”, в якому зібрані танцювальні елементи Рахівщини, Березнянщини та Тячівщини. Танцювали “Лютянські приказки”, “У Лисичові на царині”, “Березнянка”, “Пастушок”, “Лемківську коломийку”.

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— Найголовніше для мене — що ми намагаємося довести Європі і всьому світу, що Україна — це не тільки про війну. Україна — це діти, це майбутнє, це наше мистецтво, культура, наш танець і пісня, — каже Ерік Сачко. — Ми пропагуємо тільки своє, тому що дивувати світ ми можемо тільки своїм. Під час виступу наших дітей дуже багато людей на площі в Парижі вигукували “Слава Україні!” — “Героям слава!”. І ця дитяча мистецька дипломатія дуже потужна.

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Вертатимуться діти через Прагу, де теж матимуть виступ і в неділю будуть вдома.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Еріком Сачко

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