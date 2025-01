Дитяча театральна студія “То Be(e)” почала працювати на базі Закарпатського музично-драматичного театру. Наразі набирають три вікові групи і чекають дітей 6-14 років. Викладатимуть основи акторського мистецтва педагоги з Києва, які нещодавно переїхали в Ужгород — хореограф, режисерка-постановниця Алевтина Чернова, яка вже працює в театрі, актори Дмитро й Олена Грицай.

— Ми всі маємо профільну освіту, навчалися в Університеті ім.Карпенка-Карого, — розповіла Varosh Олена Грицай. — З Закарпатським театром у нас підписана угода про співпрацю, ми плануємо разом започаткувати дитячий фестиваль, плануємо проводити дитячі театральні табори. Ця освіта дуже схожа на профільну театральну освіту, це не просто театральний гурток. Ми викладаємо по програмі, наближеній до театральної освіти, адаптованої до віку. Будемо ставити з дітками вистави, брати участь у конкурсах, вони будуть виходити на сцену у виставах Закарпатського муздрамтеатру.

Діти в “дорослому” театрі

Уроки школи проходять у фоє “Зал Мельпомени” та на Малій сцені. Молодша група — 6-8 років, середня — 9-11 і старша — 12-15 років. В групі буде 10-15 дітей максимум, зараз у кожну ще добирають по 3-4 дитини: групи швидко заповнюються, завдяки “сарафанному радіо”, каже Олена Грицай. Дітям викладатимуть багато акторської майстерності, пластику та сценічний рух, вокал, ораторське мистецтво — заплановано 4 уроки на тиждень.

Наразі в роботі 5 груп. Найбільше завдання тепер — сформувати графік занять так, щоб дитяча студія не перетиналася в роботі з акторами театру, цей організм має існувати паралельно.

— Театр тепер дуже загружений, він дуже розвивається і графік репетицій у них дуже щільний. Вони ідуть нам назустріч, вони дають сцену, костюми, допомагають у всьому — вони теж зацікавлені в тому, щоб така потужна дитяча складова теж працювала в театрі, — каже Олена Грицай. — Акторська професія — це не завжди про тексти. Вистави будуть, але діти приходять не навчені.

Коли будуть вистави?

В команди вже є практично готова вистава, розповіла Олена Грицай, вона розписана по ролях, опрацьована, але треба побачити дітей: хто готовий.

— В нас немає самоцілі їх дресувати, щоб вони вміли гарно говорити, вони мають зрозуміти суть професії, діяти словом на сцені, бути органічними, вільними і розуміти, що вони роблять на цій сцені. Формальних історій у нас точно не буде. І на сцену непідготованих дітей ми не випустимо. Все стане зрозуміло до кінця лютого — тоді в театрі буде фестиваль сучасної п’єси, ми там заявимо про себе — тоді ми вже будемо бачити по дітках чи можемо вже ставити з ними виставу, — каже жінка.

Насамкінець додамо, Олена Грицай — авторка каналу “Bee mama” і назва театральної студії — алюзія до нього. Ну і, звичайно, до шекспірівського “To be or not to be”.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Оленою Грицай

