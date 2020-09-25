Дитсадок у Новому районі, безпритульні коти, фандомати: 6 петицій, які підписують ужгородці

Наразі триває збір підписів для шести петицій в Ужгороді. Всі опубліковані на сайті Єдиної системи місцевих петицій. Тематика різна: від екології і ремонтів, до дитсадочків, спорту і котів. Можете переглянути і підтримати, якщо бажаєте.

Йдеться про такі питання:

Вимагаємо підвищити енергоефективність і пожвавити використання відновлювальних джерел енергії в Ужгороді, а також розробити стратегію адаптації міста до змін клімату.

Встановлення фандоматів в Ужгороді.

Новому району потрібен ще один садочок!

Безпритульні коти потребують дім.

Ремонт асфальтованого покриття прибудинкової території, переданої у постійне ОСББ “Грушевського-47”.

Про відновлення міжнародних змагань з марафону в Ужгороді.

Всі шість петицій – тут.

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