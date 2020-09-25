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Новини

Дитсадок у Новому районі, безпритульні коти, фандомати: 6 петицій, які підписують ужгородці

25 Вересня 2020 1

Наразі триває збір підписів для шести петицій в Ужгороді. Всі опубліковані на сайті Єдиної системи місцевих петицій. Тематика різна: від екології і ремонтів, до дитсадочків, спорту і котів. Можете переглянути і підтримати, якщо бажаєте.

Йдеться про такі питання:

Всі шість петицій – тут.

Varosh

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# петиція

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