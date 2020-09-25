Дитсадок у Новому районі, безпритульні коти, фандомати: 6 петицій, які підписують ужгородці
25 Вересня 20201
Наразі триває збір підписів для шести петицій в Ужгороді. Всі опубліковані на сайті Єдиної системи місцевих петицій. Тематика різна: від екології і ремонтів, до дитсадочків, спорту і котів. Можете переглянути і підтримати, якщо бажаєте.
Йдеться про такі питання:
Вимагаємо підвищити енергоефективність і пожвавити використання відновлювальних джерел енергії в Ужгороді, а також розробити стратегію адаптації міста до змін клімату.
Встановлення фандоматів в Ужгороді.
Новому району потрібен ще один садочок!
Безпритульні коти потребують дім.
Ремонт асфальтованого покриття прибудинкової території, переданої у постійне ОСББ “Грушевського-47”.
Про відновлення міжнародних змагань з марафону в Ужгороді.