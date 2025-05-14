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Диджеїнгу як терапії безкоштовно навчають на онлайн-заняттях

14 Травня 2025 193

Використовувати диджеїнг як засіб емоційної підтримки та відновлення, та навіть фізичного покращення стану пропонує програма EnterDJ. Методологію такого роду рекреації розробив Влад Фісун, відомий диджей та засновник агенції DJBuro. Занурення в диджейську справу як рекреаційний засіб для ветеранів, переміщених осіб та всіх, хто потребує підтримки є інноваційним методом арттерапії.

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Онлайн-заняття безплатно доступні на платформі EnterDJ.com, а для організацій, що опікуються ветеранами та переселенцями, пропонують навчальну програму з супроводженням та менторством. Для старту достатньо мати компʼютер з навушниками та доступом до інтернету. 

EnterDJ — це не типова диджейська школа майбутніх зірок сцени, — каже Влад Фісун. — Це про те, як музика допомагає впоратись зі складним станом, покращити самопочуття. Деякі учасники кажуть, що у них зник фантомний біль, а під час занять можна навіть уникнути медикаментів.

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На презентації програми

З липня 2024 року програму EnterDJ втілюють на базі арттерапевтичних класів Victory Beats у центрі Superhumans у Львові. Нещодавно до проєкту долучився й Абілітаційний центр, який отримав диджейське обладнання завдяки донатам. До навчання вже долучилися понад 50 учасників — серед них ветерани, їхні родини та переселенці.

Презентували програму 11 травня в культурному центрі HVLV у Києві. Подію модерував старший лейтенант ЗСУ Олексій Литвиненко, а сети зіграли Олександр Іванько та Роман Черкас — обидва ветерани, які почали займатись диджеінгом під час реабілітації в центрі Superhumans у Львові.

Детальніше про програму можна дізнатися на сайті.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: з презентації програми EnterDJ.

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