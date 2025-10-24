Двоє закарпатців стали чемпіонами світу з бойових єдиноборств у Великій Британії. Один з них – ветеран

З 15 до 19 жовтня у місті Суонсі (Уельс, Велика Британія) проходив чемпіонат світу з бойових єдиноборств ICO World Championships 2025.

Україну на турнірі представили і двоє закарпатців, які здобули найвищі нагороди світового рівня: Владислав Горнодь та Ростислав Трусов.

Владислав Горнодь: єдиний учасник з протезом – і чемпіон світу

Загалом участь у змаганнях взяло 1 600 спортсменів із різних країн світу. Серед них – і помічник начальника ГУНП в Закарпатській області з ветеранської політики Владислав Горнодь.

Ветеран російсько-укр аїнської війни та досвідчений спортсмен виборов золоту медаль у ваговій категорії 75,1–80 кг (Grappling No Gi) та срібло у категорії With Gi (85 кг).

У коментарі Varosh Владислав Горноль розповів: серед півтори тисячі учасників він був єдиним спортсменом із протезом. Каже: після вибухового поранення почав тренуватися в новому для себе напрямку – боротьбі.

“Я у спорті з 19 років. Вигравав чемпіонати України, Європи, світу – ще до 2022 року. Після поранення на війні почав усе спочатку. Шукав адаптивні види спорту, де люди з ампутаціями можуть не лише конкурувати зі звичайними спортсменами, а й перемагати”, – розповів Владислав Горнодь.

Спершу чоловік став призером чемпіонату України з бразильського джиу-джитсу, потім виграв чемпіонат світу з греплінгу – у звичайній категорії. Нині ж це вже другий його чемпіонат світу серед звичайних спортсменів, де Владислав здобув перемогу.

Каже, що для нього важливо не лише здобувати медалі, а й показувати приклад іншим ветеранам: “Я хочу довести, що ветерани можуть займатися будь-яким спортом і перемагати. Не обов’язково обмежувати себе параспортом – головне бажання і віра в себе”.

Ростислав Трусов — чемпіон світу з ІСО комбат

Ще одну золоту нагороду для Закарпаття виборов мукачівець Ростислав Трусов, вихованець відділення боксу Мукачівського СОК ДЮСШ. Він став чемпіоном світу з ІСО комбат, здолавши суперників у фінальних поєдинках у Великій Британії, повідомляє Мукачівська міська рада.

Ростислав багато років займався боксом і має за плечима чимало перемог на регіональних, всеукраїнських і міжнародних турнірах. Проте рік тому спортсмен вирішив спробувати новий напрямок — ІСО комбат самозахист.

Спершу він став чемпіоном України у розділі фрі-бокс, потім – чемпіоном Європи, а тепер підкорив і світову арену.

Разом із титулом чемпіона світу Ростислав отримав ще одне вагоме визнання – звання майстра спорту України.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh



