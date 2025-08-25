Facebook
Двоє новонароджених у День Незалежності в Ужгороді отримали свої перші вишиті сорочки

25 Серпня 2025 47

Двоє малюків, які народилися 24 серпня 2025 року, отримали свої перші вишиті сорочки від вишивальниць студії закарпатської традиційної вишивки “Косиця”. Це найменше новонароджених, які отримали свої перші сорочечки від вишивальниць з часу започаткування традиції, — розповіла Varosh майстриня студії Галина Мунчак.

— Ми вишили 6 сорочечок, бо точно не знали, скільки діток народиться на День Незалежності. Напередодні, на День Прапора, народилося теж двоє малят, тому свою першу вишиту сорочку отримали і вони, — каже вона.

Відтак, два хлопчики та дві дівчинки отримали  вишиті сорочечки ручної роботи з унікальним орнаментом та щирі вітальні листівки.

Косиця: як в Ужгороді відроджують стародавню закарпатську вишивку

Галина Мунчак каже: проєкт “Моя перша вишита сорочка”, який існує з 2020 року, цьогоріч проводиться вже вшосте. Під час його започаткування в ковідному році народилося п’ятеро малюків. У наступні роки цифри коливалися від 9 до 18 немовлят на день, проте цього року показник виявився найнижчим. Ймовірно через те, що це була неділя і планових пологів не було, припускає майстриня.

536276440 24252831771044651 3523167757480599580 N

— Ми вишиваємо завжди більше і залишаємо сорочечки в пологовому. У них протягом року може народитися двійня, трійня або буде неповна сім’я, то лікарі дарують ці сорочки цим малюкам, ми ніколи їх не забираємо.

Майстриня додала: цього року сорочки вишивали 6 вишивальниць, команда щороку розробляє нові узори, нові колірні поєднання. Єдине, що постійне — перші вишиті сорочки для малюків завжди з натуральних тканин.

Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Ужгородської міської багатопрофільної клінічеої лікарні у фейсбуці; головна світлина архівна

0 #
# "Моя перша виита сорочка" # вишивальниці # майстрині # новини Varosh # Студія вишивки "Косиця" # Ужгородський пологовий будинок

