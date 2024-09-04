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Двоє дітей загинуло через масований удар по Львову (Оновлено)

4 Вересня 2024 49

Семеро загинули, серед них, за уточненими даними, 7-річна дівчинка, 53 людей травмовано після ворожого обстрілу сьогодні вранці по Львову. Надзвичайники врятували 12 людей, кажуть у ДСНС України.  Місто атакували ударними дронами Shahed та балістичними ракетами «Кинджал».

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Після атаки загинула львів’янка Євгенія Базилевич та троє її доньок –  7-річна Емілія, 18-річна Дарина та 21-річна Ярина. Чоловік Євгенії та батько дівчат Ярослав Базилевич вижив, написав міський голова Львова Андрій Садовий.

Є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу, також повідомив він. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника. В місті скасували навчання у двох школах: «Арніка» та ліцей №17.

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Завтра, 5 вересня у Львові оголошено День жалоби.

Також цієї ночі у Кривому Розі через падіння уламків збитої ракети постраждало 5 осіб, з них 1 дитина (2014 р.н.). Частково зруйновано триповерхову будівлю готелю «Арена», ліквідовано пожежу. Пошкоджено 18 багатоквартирних будинків, 5 навчальних закладів,14 об’єктів соціально-побутової сфери та 9 автомобілів.

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Водночас у Полтаві зросла кількість загиблих та поранених унаслідок російського удару по військовому інституту 3 вересня. 53 людини загинули, 298 людей отримали поранення, повідомили в ДСНС.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: ДСНС України

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