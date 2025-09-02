Двомовну школу ім.Шевченка відкрили в Угорщині: тепер українсько-угорських шкіл у Будапешті три

В Угорщині запрацювала ще одна школа, започаткована українською громадою в Будапешті. Вона отримала ім’я Тараса Шевченка, йдеться в дописі Міністерства закордонних справ України у фейсбуці:
“Цьогоріч було започатковано двомовну українську національну школу імені Тараса Шевченка в місті Будапешт при Державному самоврядуванні українців Угорщини, яка починає функціонувати з початкових класів та розвиватиметься в середню школу. Це стало можливим завдяки зусиллям Речниці української національності в Угорському парламенті Ліліани Грекси та Державного самоврядування українців Угорщини”.
На свято першого дзвоника з подарунком — українськими книжками — у школу-гімназію прийшли посол України в Угорщині Федір Шандор, керівник патронатної служби Міністра закордонних справ України Дмитро Тужанський разом з народною депутаткою Юлією Гришиною, долучившись до урочистостей з нагоди Дня знань.
Українські діти в Будапешті вчитимуться у першій зареєстрованій україно-угорській школі й гімназії
Відтепер двомовних, угорсько-українських шкіл у Будапешті вже три: усі започатковані упродовж 1,5 року на базі освітніх осередків та самоврядування. Першу українсько-угорську школу і гімназію зареєстрували торік, сьогодні в ній навчаються українською мовою 360 дітей.
Також цього року державну ліцензію отримала школа на базі навчально-виховного комплексу “Maszoret Avot”, яка тепер стане центром діалогу трьох культур – української, угорської та єврейської.
“Досі вона існувала як освітній осередок, — кажуть у Міністерстві, — а зараз тут буде повноцінний освітній процес українською мовою для близько 300 українських дітей. У межах школи працюватиме також садок. Заснування та робота цієї школи стали можливими завдяки співпраці Української організації “Єдність” та Угорської автономної ортодоксальної єврейської громади”.
Всі три заклади функціонують на основі ліцензії угорської держави як двомовні українсько-угорські середні/загальноосвітні школи та гімназії, де навчатимуться саме українські школярі. Водночас по всій Угорщині діє низка українських освітніх осередків та мережі недільних українських шкіл, де також навчаються діти з українських та українсько-угорських сімей.
“Червона рута” лунає в Будапешті: як українці в Угорщині згуртовуються задля стійкості та перемоги
Питання відкриття українських шкіл в Угорщині торік підняв Президент Володимир Зеленський на зустрічі лідерів України та Угорщини в Києві. Того ж року вже за кілька місяців отримала ліцензію та запрацювала перша українська двомовна школа з повним освітнім процесом.
“Свого часу в мене була можливість дослідити угорську модель самоврядування національних меншин, зокрема функціонування хорватської та ромської (м.Пич), сербської та болгарської (м.Будапешт) національних шкіл, — пише Дмитро Тужанський. — Я був у цих школах особисто і спілкувався з вчителями та управлінцями. Це дуже якісний приклад розбудови відносин між державою та національними меншинами на рівні шкіл та освітнього процесу”.
Освіта на дві країни: чи повернуться до закарпатських шкіл учні, які під час війни виїхали за кордон
Він додав, що в Угорщині товариство “Українці Угорщини” є потужним голосом української громади. Воно має власну ліцензовану школу з повноцінним 5-денним освітнім процесом для українських школярів. Також у країні діє мережа українських додаткових шкіл імені Лесі Українки (загалом їх уже 3, новий осередок цьогоріч відкрито у Мішкольці). З його слів, ці моменти є важливими для гуртування українців, збереження власної ідентичності та освіти рідною мовою в Угорщині з залученням коштів угорського державного бюджету.
Varosh
Фото зі сторінки Міністерства закордонних справ України у фейсбуці
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.