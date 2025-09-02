Двомовну школу ім.Шевченка відкрили в Угорщині: тепер українсько-угорських шкіл у Будапешті три

В Угорщині запрацювала ще одна школа, започаткована українською громадою в Будапешті. Вона отримала ім’я Тараса Шевченка, йдеться в дописі Міністерства закордонних справ України у фейсбуці:

“Цьогоріч було започатковано двомовну українську національну школу імені Тараса Шевченка в місті Будапешт при Державному самоврядуванні українців Угорщини, яка починає функціонувати з початкових класів та розвиватиметься в середню школу. Це стало можливим завдяки зусиллям Речниці української національності в Угорському парламенті Ліліани Грекси та Державного самоврядування українців Угорщини”.

На свято першого дзвоника з подарунком — українськими книжками — у школу-гімназію прийшли посол України в Угорщині Федір Шандор, керівник патронатної служби Міністра закордонних справ України Дмитро Тужанський разом з народною депутаткою Юлією Гришиною, долучившись до урочистостей з нагоди Дня знань.

Українські діти в Будапешті вчитимуться у першій зареєстрованій україно-угорській школі й гімназії

Школи як діалог культур

Відтепер двомовних, угорсько-українських шкіл у Будапешті вже три: усі започатковані упродовж 1,5 року на базі освітніх осередків та самоврядування. Першу українсько-угорську школу і гімназію зареєстрували торік, сьогодні в ній навчаються українською мовою 360 дітей.