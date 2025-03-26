Дві закарпатки увійшли до рейтингу “УП100 Сила жінок” від “Української правди”

Альпіністка Ірина Галай та екоактивістка Олена Жук увійшли до рейтингу від “Української правди” “УП100 Сила жінок”. Натхненницею цьогорічної премії УП 100 стала захисниця Ірина Цибух, парамедикиня, яка торік загинула під час ротації на Харківському напрямку.

Проєкт було започатковано, аби подякувати українкам, які своєю щоденною працею та прикладом об’єднують людей, надихають, створюють нові можливості та рухають Україну вперед.

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Ірина Галай

Альпіністка, перша українка на Евересті Ірина Галай потрапила в рейтинг у розділі “Спорт”. У 2016 році Іра вирішила підніматися на Еверест і стала першою українкою на вершині Джомолунгми.

Коли почалося повномасштабне вторгнення, Ірина Галай за 200 000 гривень продала на аукціоні свій славнозвісний рожевий льодоруб, а навесні 2024 року піднялась на Аннапурну (8091). Це був перший похід у гори для закарпатки під час повномасштабної війни. Своє сходження Ірина присвятила Збройним силам України.

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Олена Жук

Екоактивістка, засновниця ініціативи Chysto.de увійшла до рейтингу в галузі “Суспільство”. Олена разом із командою організовує Екопікніки на — прибирання від сміття на березі Вільшанського водосховища. З часом ініціатива розрослася і тепер на екопікніки хочуть потрапити сотні людей, адже їм відгукується місія та цінності екоініціативи Chysto.de.

Окрім прибирання Олена з командою торік, аби вберегти місцевість від забудови, ініціювали створення на березі водосховища ландшафтного заказника “Берег Закарпатського Моря”.

Влітку 2024-го Олена ініціювала та організувала перший Еко Фільм Фестиваль в пам’ять про засновника Chysto.de, чоловіка та Героя України Романа Жука.

Додамо, що торік у листопаді “Українська правда” зробили рейтинг лідерів, вибравши сотню українців, які роблять найбільший внесок в незалежність та майбутнє України.

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Зоряна Попович, Varosh

Колаж Аркадія Шиншинова

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