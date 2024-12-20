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Новини

Дві вулиці в центрі Ужгорода зроблять з одностороннім рухом

20 Грудня 2024 793

Відзавтра, суботи, 21 грудня, буде змінено організацію дорожнього руху на вул. Клари Лабик (колишня вул. Крилова) та вул. Ференца Ракоці в Ужгороді, повідомляє Ужгородська міськрада. На виконання рішення комісії з безпеки дорожнього руху міськради тут буде односторонній рух для авто.

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схема Ужгородської міської ради

— Така ситуація наразі буде постійною, — пояснив Varosh Ярослав Плавайко, начальник відділу інфраструктури та розвитку департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради. —  Там виникало дуже багато питань через тісно запаковані машини. Роз’їзду там немає, машинам дуже важко роз’їхатися і дуже багато звернень надходило від громадян про організацію одностороннього руху.

Він сказав: наразі односторонній рух на частині цих вулиць буде в тестовому режимі. Додаткове навантаження через ці зміни візьме на себе вулиця Довженка.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне

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