Дві гастроподії пройдуть цими вихідними в Деренівській Купелі (ПРОГРАМА)

У санаторному комплексі Деренівська Купіль стартує серія осінніх гастрономічних заходів – сімейні дні, недільні бранчі, романтичні вечері, мистецькі майстер-класи в поєднанні з вином. Перші події відбудуться 30 вересня, 1—2 жовтня в ресторані “Ірис”.

Осіннє сезонне меню, крафтові продукти, авторське бачення сучасних рецептів і традицій, гарячі пряні напої, жива музика, дитяча анімація, краєвиди дендропарку Деренівки, атмосфера хюґе… І найголовніше – затишне спілкування в колі рідних і друзів. Це все – про осінні гастроподії, які ми розпочинаємо в Деренівській Купелі.

Анонсуємо перші, що пройдуть 30 вересня, а також 1 і 2 жовтня.

П’ятниця, 30 вересня, субота, 1 жовтня

Сімейний день в ресторані Ірис

Програма:

Сезонне меню зі стравами сучасної української кухні в авторському баченні бренд-шефа Вадима Ковальова:

– салат із печеним буряком та мусом із бринзи – 165 грн.

– вареники з чотирма видами сиру – 230 грн.

– борщ із чорносливом – 170 грн.

– качина грудка з гарбузовим пюре, шпинатом і апельсиновим соусом – 350 грн.

Та багато інших страв, які наповнять смаком ці дні.

Робота ресторану: 12:00—22:00.

Анімація для дітей: з 11:00 до 20:45.

Жива музика: з 19:00 до 22:00.

Бронювання столика:

Для гостей, які не мешкають в готелях Деренівської Купелі, депозит столика для 2-4 осіб – 1000 грн, вхід на територію включено. Депозит діє на меню кухні, барну й винну карти.

Для гостей, які мешкають в готелях Деренівської Купелі, – за попереднім резервуванням, без внесення депозиту.

Бронювання + 38 050 53 01 001.

Неділя, 2 жовтня

Сімейний бранч у ресторані “Ірис”

Програма:

На вас чекає:

– 15 страв із локальних, органічних продуктів у форматі шведської лінії;

– великий вибір десертів;

– теплі осінні напої: чай з липою і малиною, чай з корицею, вітамінний збитень.

Дорослих пригощаємо келихом Просекко, а для наймолодших готуємо найсмачніші мілкшейки.

Бранч: 11:00—15:00.

Дитяча анімація в ігровій кімнаті: з 11:00 до 17:00.

Квиток: для дорослого – 500 грн, для дитини – 250 грн. У вартість включені страви і безалкогольні напої шведської лінії, вхід на територію.

Купити квиток і уточнити деталі: +38 050 530 10 01.

Прохолода за вікном і хюґе-настрій водночас, дари осені в гастрономії та напоях, музика й душевне спілкування – все це про гастрономічні події в Деренівській Купелі.

Незабаром анонсуємо нові смачні івенти в ресторанах “Ірис” та “Саламандра”.

Varosh

Фото Деренівської Купелі

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