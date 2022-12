Дві документальні стрічки про українських футболістів і їх участь у війні покажуть в Ужгороді

“Remember The Blue and Yellow” (“Пам’ятай жовто-блакитних”) та “Who if not us” (“Хто, як не ми”) — ці дві стрічки покажуть у вівторок, 27 грудня в Ужгороді, в спортбарі “Лобда”. Анонсував подію у Фейсбуці відомий шоумен та ведучий Тудор Кілару. З його слів, перша стрічка присвячена національній збірній України, яка готувалася до матчів плей-оф з Катаром. Гру перенесли на березень і американські журналісти вирішили зняти стрічку про непростий шлях футболістів, який вони додають не тільки в спортивному житті, а й на фоні війни.

— Фільм зняв спортивний канал ESPN. Я виконував роль ко-продюсера, моїм завданням було знайти цікаві сюжетні лінії, для того щоб відображати не тільки спортивний бік життя футболістів, але й показати людей, які виїхали за кордон і прийшли вболівати за гру. Тобто, там продемонстровано декілька ліній, декілька історій, — розповів Тудор Varosh. — Я знаходив людей, домовлявся про інтерв’ю, ну і займався перекладом — перекладав інтерв’ю з тренером нашим, з футболістами, домовлявся з прес-аташе збірної, щоб ми мали більший доступ до футболістів, тренера.

Стрічку знімали в кількох країнах: в Словенії, Італії, в Шотландії, в Києві та у Вірменії. Стрічка про боротьбу українців не тільки на футбольному полі, але й поза ним. Прем’єра фільму відбулась на початку грудня в Українському культурному центрі в Чикаго, а в Україні його ще не бачили, тому що він ще не перекладений. Але стрічка доступна на стрімінгових платформах. В “Лобді”, сказав Тудор, поки єдиний шанс побачити в Україні “Remember The Blue”.

Генератори та амуніцію для американського футболу привіз в Ужгород екс-губернатор Нью-Йорка

— Другий фільм зняв інший спортивний телеканал — NFL Network, — сказав Тудор. — Вони дізналися, що в Україні теж грають в американський футбол і що багато футболістів кинули м’яч і взяли до рук зброю і тепер боронять нашу державу на фронті. Вони зв’язалися з гравцями, які тепер на фронті і робили з ними коротенькі інтерв’ю і потім вирішили зняти документальну стрічку, яка теж складається з різних інтерв’ю. Поспілкувалися і з ужгородцями — з Даником Богуславським, з Ромою Богуславським, з Женею Рахімовим, з Федором Шандором.

Обидві стрічки — англійською, але, за словами Тудора Кілару, для того, щоб зрозуміти події, достатньо базової англійської.

Varosh

Фото: ESPN

Про ініціативи, які роблять Закарпаття кращим, читайте в соцмережах Varosh! Підписуйтеся на наші Facebook, Instagram та Тelegram.