Два закарпатських сира бренду “Мамин сир” здобули бронзу на міжнародному сирному конкурсі

Два сира – “Феркованя” та “Падре Ромжа” – від сироварні “Мамин сир” (с.Золотарьово, Хустщина) отримали бронзові нагороди на міжнародному сирному конкурсі World Cheese Awards 2025. Цьогоріч на суд міжнародних експертів було представлено 5244 сирів, із яких 17 ‒ із України. Переможцем 265 сирних професіоналів із різних країн світу визнали швейцарський сир Le Gruyère AOP. Українськими переможцями стали дві сироварні з Київщини з Закарпаття:

• “Гауда з трюфелем”, Zinka (Київська область) ‒ срібна нагорода.

• Камамбер, Zinka ‒ срібна нагорода.

• “Іскристий”, Zinka ‒ бронзова нагорода.

• “Феркованя”, Мамин сир (Закарпатська область) ‒ бронзова нагорода.

• “Падре Ромжа”, Мамин сир ‒ бронзова нагорода.

Закарпатські сири змогли потрапити на світовий конкурс, здобувши призові місця на національному конкурсі ProCheese Awards 2025 у вересні. Тоді від бренду “Мамин сир” золото отримав сир “Дарвайка”, срібло — “Падре Ромжа”, бронзу — “Феркованя”. Від “Селиської сироварні” (Нижнє Селище, Хустщина) срібну нагороду здобув сир “Селиський” і бронзу — “Нарцис Карпат”.

“Ферованя” і “Падре Ромжа”

На 37-й міжнародний сирний конкурс World Cheese Awards 2025, що проходив 13 листопада у м.Берн (Швейцарія) сироварка Наталя Ковач відіслала два сира і обида здобуди бронзову нагороду.

– “Феркованя”виготовлений за повністю новою технологією, — розповіла Varosh Наталя Ковач, засновниця бренду “Мамин сир”. – Цей сир тільки зовні схожий на яблучко породи “Феркованя”. Колись цих яблунь було повно в нашому селі, Золотарьові, і вони годували село, тепер їх стає все менше – люди виїжджають, яблуні ніхто більше не доглядає. Мені хотілося втрамити пам’ять про них і так виник сир.

Сир “Падре Ромжа” — це м’які сирні кульки в баночці з оливковою олією.

Сири бренду “Мамин сир” уже вдруге потрапляють на конкурс World Cheese Awards – торік на суддівську оцінку були представлені два найбільш популярні серед покупців сорти сира — свіжі витримані “Вуйош” та “Лопта” з коров’ячого молока. Тоді сир “Лопта” отримав “срібло” на конкурсі.

Нагадаємо, Наталя Ковач почала виготовляти сири через… ковід. Тоді, боячись вірусу, переживала, щоб не заразилися харчові продукти, було незрозуміло, де купувати безпечні продукти. І жінка вирішила купити корову, щоб не ризикувати, а готувати все домашнє. Перший камамбер вийшов дуже смачним, Наталя Ковач почала пробувати готувати інші сири і так з’явився бренд “Мамин сир”. За ці роки вона пройшла шлях від однієї корівки та першого камамберу в каструлі до власної ферми на 30 корів та виробництва з десятка видів сирів. Тепер сири бренду можна часто зустріти на різних фестивалях краю.

*Ця публікація не є рекламною. Наше медіа не отримувало фінансової винагороди за її створення чи розміщення. Ми поділяємо інтерес до цієї теми та публікуємо матеріал виключно в рамках партнерських відносин, що базуються на спільних цінностях і прагненні висвітлювати важливі суспільні питання.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото зі сторінки “Мамин сир” у фейсбуці

