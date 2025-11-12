Два вишколи “Карпатський Щит” пройшли на Закарпатті: вперше його пройшли студенти

Два військово-патріотичні вишколи “Карпатський Щит” пам’яті Владислава “Патрона” Швеця пройшли упродовж жовтня в Колочавській громаді. Один зібрав учнівську молодь з усіх колишніх районів Закарпаття, інший – студентів, розповів Varosh ініціатор вишколу, Іван Гавриль, вчитель Горбівської гімназії. Кожен вишкіл зібрав близько сотні учасників.

– Перший вишкіл ми організовували разом з Владиславом Швецем у 2020 році, – розповів він. – Цього року “Карпатський Щит” як окремий вишкіл для студентів проводився вперше, минулого ми лише робили напрацювання, долучивши студентів з трьох університетів зі Львова, Франківська та Ужгорода. Ми робимо це в першу чергу для того, щоб молодь розуміла важливість військової справи і те, якою ціною нам дається наша боротьба. Що усвідомлювала, що кожен може і має долучатися в міру своїх можливостей.

У проведенні двох вишколів цьогоріч Івана Гавриля підтримали Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА та ГО СІМЗ, долучились Головне управління ДСНС у Закарпатській області, групи швидкого реагування Червоного хреста, Національної поліції, органи самоврядування Колочавської громади.

– Окремо слід відзначити інструкторів – учасників бойових дій, більшість із них – з ветеранського простору “ВДОМА”. Співпрацюємо з Євгеном Грабарем, з обласного центру комплектування та соціальної підтримки та другим відділом Хустського РТЦК та СП який постійно підтримує наші заходи, забезпечуючи інструкторами та оснащенням.

Чому навчають на вишколі

Іван Гавриль розповів: упродовж трьох днів “Карпатського Щита” учні та студенти проходять вишколи з надання першої долікарської допомоги та тактичної медицини, поводження зі зброєю, вивчають радіообмін, снайпінг та стрільбу. Молодь дізнається, як діяти в надзвичайних ситуаціях, орієнтуватися та виживати в дикій природі. Також на вишколі юнаки та юначки навчаються взаємодіяти між собою та діяти нестандартно.

– Вони набувають нових вмінь та навичок, які допоможуть їм реалізуватися в житті. В кінці вишколу кожен учасник отримує шеврон “Карпатський Щит”.

Іван Гавриль розповів також, що за час існування традиції вишколу двоє наставників пішли добровольцями до лав ЗСУ, один із них – Владислав Швец – загинув, інший повернувся з пораненням, тепер його справу в “Карпатському Щиті” продовжує дочка.

– Звичайно, я ніколи в житті не бажав би, щоб знання з військової справи знадобитися молоді, але якщо вже прийде час, то вони зможуть захистити себе та своїх близьких, – підсумовує Іван Гавриль.

Зоряна Попович, Varosh

Фото надані Іваном Гаврилем

