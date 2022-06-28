Два вина Шато Чизай отримали срібну та бронзову нагороди на дегустаційному конкурсі в Лондоні

Витримане червоне вино Cabernet Franc 2018 року врожаю та витримане біле вино Furmint 2019-го року отримали срібну та бронзову медалі відповідно на дегустаційному конкурсі Decanter World Wine Awards. Це найбільший і найвпливовіший дегустаційний конкурс вина у світі, який відбувається щорічно з 2004-го. Про результати конкурсу 2022 оголосили 7 червня.

Каберне Фран отримало 92 бали зі 100, а Фурмінт — 87. Ігристе Carpathian Sekt Chersegi має 84 бали, що в умовах неймовірної конкуренції на конкурсі є чудовим результатом. Загалом виноробня Шато Чизай надіслала на конкурс три зразки свого вина і всі взірці отримали чудові бали, а в двох вин є медалі.

За оцінки від Decanter змагалися 18 244 виробники з 54 країн, в тому числі й чотири виноробні з України, та компанія Шато Чизай із Закарпаття. Дегустації Decanter World Wine Award відбуваються наосліп, їх проводять найшанованіші судді світу: 250 міжнародних експертів вина.

— У 2022 році у планах Шато Чизай була участь у щонайменше 4 престижних міжнародних конкурсах вина, — повідомили у виноробні. — Перемоги на Decanter World Wine Awards стали другою подією цьогоріч, яка принесла Шато Чизай медалі. Навесні компанія отримала 4 відзнаки Паризького винного кубку (Paris Wine Cup): 68 балів і Бронзову медаль отримало вино Furmint 2019-го року врожаю; у Cabernet Franc–2018 Бронзова медаль (71 бал). А Золоту медаль (91 бал) і додаткову нагороду як найкраще вино конкурсу за якістю – Best Wine By Quality Award – у Парижі здобуло легендарне десертне вино «Троянда Карпат» врожаю-2017.

Засновник Шато Чизай Геннадій Гутман каже:

— Перемагати Україні зараз потрібно як ніколи. Важливі перемоги на різних фронтах. Чим більше про Україну чують у світі, чим більше знають, чим більше розуміють, що це велика держава зі своєю цікавою історією, багатою культурою, чудовими людьми та якісними виробництвами – тим краще.

Нагадаємо, компанія Шато Чизай заснована 1995 року у Берегові. Вирощує 272 гектари виноградників і створює вина тільки з власного врожаю.