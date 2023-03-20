Два твори Мирослава Дочинця додали в модельну програму підручника з української літератури за 6 клас

Два твори письменника з Мукачева Мирослава Дочинця включили до підручника української літератури за 6 клас. Інформацію про це підтвердила Varosh одна з упорядників підручника Олеся Калинич (за науковою редакцією Юрія Ковбасенка).

Наразі учні навчаються за різними модельними навчальними програмами. 5-6 класи навчаються за програмою Нової української школи (НУШ).

— У жодній модельній навчальній програмі немає творів Мирослава Дочинця, — розповіла Олеся Калинич. — Ми подумали, що це несправедливо, бо він — лауреат Шевченківської премії і його творами захоплюються тисячі шанувальників. Тому ми вирішили взяти кілька творів письменника в розділ “Література рідного краю” та “Сучасна українська література”. Твори Мирослава Дочинця навчають любити, поважати, цінувати те, що ми маємо. Вони повертають дітей до наших предковічних основ буття, до джерел.

Крім двох оповідань до підручника увійшли і кілька повчальних висловів письменника, афоризмів.

Загалом же закарпатці не нові в українських підручниках. У модельній програмі для 6 класу є казка Олександра Гавроша “Пригоди ослика Хвостика”, є також твори Дмитра Креміня. Інші упорядники українських підручників додають також твори Галини Малик та Лідії Повх.

Varosh

Фото: YAKABOO та скрини підручника, надіслані Олесею Калинич

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