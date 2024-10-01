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Новини

Два сміттєпереробні заводи збудують на Закарпатті

1 Жовтня 2024 1

Два сміттєпереробних заводи, які зможуть обслуговувати 400 і 550 тисяч осіб готова збудувати в області  італійська компанія «Gesenu». Італійський уряд готовий фінансувати ці проєкти, — повідомив під час зустрічі  в Будапешті з т.в.о. голови Закарпатської ОВА Мирославом Білецьким та головою Закарпатської ради Романом Сараєм директор компанії Лучано П’яченці.

Найбільш перспективними для будівництва заводів визначили Ужгородський та Хустський райони.

Zavod Smittja

Потужності підприємств можуть безперебійно функціонувати 20-25 років, — каже Білецький.

— Запускаємо процес забезпечення документальної бази, що дозволить інвесторам розпочати реалізацію проєкту, — пише Мирослав Білецький.

Італійська команда представила до деталей продумані проєкти. Заводи планують збудувати відповідно до європейських норм та стандартів, з урахуванням регіональних особливостей і факторів захисту довкілля. Обидва заводи планують будувати паралельно і завершити за рік-півтора.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

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# Закарпатська ОВА # інвестори # італійська компанія # Мирослав Білецький # новини Varosh # сміттєпереробний завод

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