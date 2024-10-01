Два сміттєпереробні заводи збудують на Закарпатті

Два сміттєпереробних заводи, які зможуть обслуговувати 400 і 550 тисяч осіб готова збудувати в області італійська компанія «Gesenu». Італійський уряд готовий фінансувати ці проєкти, — повідомив під час зустрічі в Будапешті з т.в.о. голови Закарпатської ОВА Мирославом Білецьким та головою Закарпатської ради Романом Сараєм директор компанії Лучано П’яченці.

Найбільш перспективними для будівництва заводів визначили Ужгородський та Хустський райони.

— Запускаємо процес забезпечення документальної бази, що дозволить інвесторам розпочати реалізацію проєкту, — пише Мирослав Білецький.

Італійська команда представила до деталей продумані проєкти. Заводи планують збудувати відповідно до європейських норм та стандартів, з урахуванням регіональних особливостей і факторів захисту довкілля. Обидва заводи планують будувати паралельно і завершити за рік-півтора.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Закарпатська ОВА

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