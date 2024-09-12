Два молодіжні простори — в Іршаві «Пак Дись» та в Камʼянському «Д-Дієві» — створили команди в рамках програми «ВідНОВА:UA». Впродовж 5 насичених днів у липні-серпні молодь разом із місцевими волонтерами відновили приміщення в Іршавському міському будинку культури та будинку культури відділу освіти Камʼянської сільської ради.

— У Камʼянському був особливий обмін тим, що попередні обміни проводили в містах, а це – уперше в сільській громаді, — пояснила координаторка програми «ВідНОВА:UA», проєктна менеджерка ГО «Простір молоді» Аліна Шимон. — У молоді буде місце, де можна зібратися, бо в селі менше можливостей. Простором та центром зможе користуватися молодь і навколишніх сіл (до Камʼянської громади входить 8 сіл), проводити неформальне дозвілля, організовувати тренінги. Це – майданчик для розвитку молоді.

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30 волонтерів та волонтерок віком із 18 до 35 років знайомилися з унікальною культурою Закарпаття. Вивчали інструменти впливу молоді на місцеву владу та механізми участі молоді в прийнятті важливих рішень. Грали у вікторину «Ритм розуму», навчалися медіаграмотності, знайомилися з іншими регіонами під час культурних вечорів, були на екскурсії у Зарічанських теплицях, вивчили закарпатський діалект, а ще — відвідали першу українську ремісничу сироварню та насолоджувалися неймовірними краєвидами.

Водночас волонтери та волонтерки прокачали чимало будівельних навичок: підготували приміщення, пофарбували стіни та стелю, відмили сходи й фасадний камінь, очистили стіни від написів, демонтували плінтуси, лінолеум, замінили підлогу та вікна, закупили і встановили меблі, зробили ще безліч важливих речей.

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“ВідНОВА:UA”

Серед волонтерів – місцева молодь. Ініціативна група була сформована ще завдяки програмі UPSHIFT, яку імплементувала організація «Простір молоді» на Закарпатті. Дівчата раніше створили кафе-бібліотеку в Будинку культури на другому поверсі «Д-Дієві». Проте приміщення було надто маленьке для масових заходів. Хотіли більше.

Аліна Шимон розповіла: громада надала велике співфінансування. Спільно вдалося відновити приміщення комплексно: демонтували підлогу, залили стяжку, встановили ламінат, пофарбували стіни, замінили вікна, зробили санвузол, встановили ролапи, змінили проводку, закупили світлове обладнання, установили меблі (шафу, стільці, стіл), прибрали територію, посадили сакури.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: “ВідНОВА:UA”

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